Встречу в Манчестере доверено обслуживать испанской бригаде арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Ассистенты рефери — Рауль Кабанеро, Диего Барберо Севилья. Дополнительные арбитры — Карлос Гомес, Хосе Санчес. Четвёртый арбитр — Роберто Алонсо. В первом матче в Бельгии была зафиксирована ничья (1:1).

Матч между «Бешикташем» и «Лионом» обслужат сербы во главе с Милорадом Мажичем. Ассистенты рефери — Милован Ристич, Далибор Джурджевич. Дополнительные ассистенты рефери — Данило Груич, Ненад Джокич. Четвёртый арбитр — Неманья Петрович. В первом матче «Лион» выиграл 2:1.

Матч «Шальке-04» — «Аякс» обслужат румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты рефери — Октавиан Шовре, Себастьян Георге. Дополнительные ассистенты рефери — Раду Петреску, Себастьян Колцеску. Четвёртый арбитр — Раду Гингуляк. В Амстердаме «Шальке» уступил 0:2.

Встречу «Генк» — «Сельта» обслужат шотландцы во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты рефери — Дэвид Макгичи, Фрэнсис Коннор. Дополнительные ассистенты рефери — Бобби Мэдден, Джон Битон. Четвертый рефери — Алан Малвэнни. В первой встрече «Генк» уступил в Испании 2:3.

Все ответные матчи ¼ финала ЛЕ состоятся 20 апреля. Начало — в 22:05 мск.