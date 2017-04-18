Начо: В 12 лет у меня обнаружили диабет и сказали, что футбол для меня закончился

Сегодня защитник «Реала» Начо выйдет против «Баварии в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он самый резвый игрок «Реала» — быстрее Гарета Бейла и Роналдо, достиг однажды скорости 34,6 км/час. И вообще сезон для него складывается на редкость удачно. А ведь карьера могла и не начаться вовсе: Начо… диабетик. Об этом и рассказал газете L’Equipe.

— В двенадцать лет у вас обнаружили диабет…

— Я вернулся с одного турнира, играл за «Реал», вся неделя получилась какая-то трудная: была страшная жажда, пил очень много воды и часто бегал в туалет. Мама решила отвезти меня в больницу. И у меня обнаружили диабет, уровень сахара в крови был очень, очень высокий. Дело было в пятницу, мне сказали, что футбол для меня закончился. Хуже новости не могло быть, и с этим пришлось жить все выходные. А в понедельник я пошел к нашему семейному врачу, и он мне сказал прямо противоположное: мне необходимо заниматься спортом, я ни в коем случае не должен бросать футбол. Услышав это, я был на седьмом небе от счастья. Но отныне я должен был следить за собой во много раз тщательнее, чем обычный человек. Но это, кстати, мне очень помогло в карьере — ведь правильное питание и отдых необходимы для топ-спортсмена. А на нагрузки из-за диабета нет ограничений. Я даже стараюсь делать больше, чем другие. Если все держать под контролем — никаких проблем.

— И все-таки что такое быть диабетиком и спортсменом вашего уровня?

— Проблема у нас, диабетиков, одна — организм не вырабатывает инсулин. Нужно вкалывать его при помощи таких приборов, похожих на шариковые ручки. Это надо делать во время еды. И, конечно, когда тренируешься, надо быть особо осторожным — четко следить, чтоб уровень сахара не упал в крови, но для этого есть врачи. Но я уже привык. Когда занимаешься спортом, все неудобства этой болезни переживаешь как-то легче.

— И ведь вы никогда не были серьезно травмированы…

— Да, повезло. Наверное, именно потому, что очень слежу за собой.

— Таких топ-спортсменов диабетиков во всем мире наберется, наверное, не больше, чем пальцев на руке…

— Нет, есть кое-кто. Знаю одного каякера, одного баскетболиста, есть еще бывший футболист… Нет, таких больше, чем вы думаете. Когда мы обнародовали эту новость (в ноябре 2016-го — прим. ред.), все очень удивились.

— Какова была реакция партнеров?

— Да никакой не было. Они то это давно знали. Видели, как я делаю себе уколы. Никто не задавал вопросов. Конечно, когда приходили новички в «Реал» или в сборную — вначале слегка удивлялись, но я объяснял, в чем дело, и в дальнейшем все воспринималось как нечто нормальное.

— Был какой-то ключевой момент в вашей карьере?

— Сейчас как раз такой момент. Зидан мне доверяет, я чувствую, что как никогда нужен команде. Я об этом всегда мечтал. Такого раньше не было, и эту ситуацию я должен использовать на все сто.

— Почему вы никогда не пытались уйти из «Рела», найти другую команду, где имели бы больше игрового времени?

— Естественно, были периоды сомнений. Каждое межсезонье летом такие мысли возникали. Но я оставался верен клубу. Прошлым летом (когда его пригласила «Рома») тренер, клуб и я пришли к общему решению продлить контракт еще на год. И правильно сделали. Ведь этот сезон для меня очень удачный (сыграл за «Реал» 32 официальных матча). Я счастлив, играю в любимом клубе и хочу в нем закончить карьеру….