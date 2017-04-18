Начо: В 12 лет у меня обнаружили диабет и сказали, что футбол для меня закончился
Защитник «Реала» о своей неизлечимой болезни, которая оказалась… совместимой с футболом.
Сегодня защитник «Реала» Начо выйдет против «Баварии в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он самый резвый игрок «Реала» — быстрее Гарета Бейла и Роналдо, достиг однажды скорости 34,6 км/час. И вообще сезон для него складывается на редкость удачно. А ведь карьера могла и не начаться вовсе: Начо… диабетик. Об этом и рассказал газете L’Equipe.
— В двенадцать лет у вас обнаружили диабет…
— Я вернулся с одного турнира, играл за «Реал», вся неделя получилась
— И
— Проблема у нас, диабетиков, одна — организм не вырабатывает инсулин. Нужно вкалывать его при помощи таких приборов, похожих на шариковые ручки. Это надо делать во время еды. И, конечно, когда тренируешься, надо быть особо осторожным — четко следить, чтоб уровень сахара не упал в крови, но для этого есть врачи. Но я уже привык. Когда занимаешься спортом, все неудобства этой болезни переживаешь
— И ведь вы никогда не были серьезно травмированы…
— Да, повезло. Наверное, именно потому, что очень слежу за собой.
— Таких
— Нет, есть
— Какова была реакция партнеров?
— Да никакой не было. Они то это давно знали. Видели, как я делаю себе уколы. Никто не задавал вопросов. Конечно, когда приходили новички в «Реал» или в сборную — вначале слегка удивлялись, но я объяснял, в чем дело, и в дальнейшем все воспринималось как нечто нормальное.
— Был
— Сейчас как раз такой момент. Зидан мне доверяет, я чувствую, что как никогда нужен команде. Я об этом всегда мечтал. Такого раньше не было, и эту ситуацию я должен использовать на все сто.
— Почему вы никогда не пытались уйти из «Рела», найти другую команду, где имели бы больше игрового времени?
— Естественно, были периоды сомнений. Каждое межсезонье летом такие мысли возникали. Но я оставался верен клубу. Прошлым летом (когда его пригласила «Рома») тренер, клуб и я пришли к общему решению продлить контракт еще на год. И правильно сделали. Ведь этот сезон для меня очень удачный (сыграл за «Реал» 32 официальных матча). Я счастлив, играю в любимом клубе и хочу в нем закончить карьеру….
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