Королевские войны, эпизод второй. Что нужно знать о матче «Реала» и «Баварии»

ПЛЮС ЛЕВАНДОВСКИ

Давайте все скажем большое спасибо голкиперу «Баварии» Нойеру, что нам сейчас есть чего ждать и есть что обсуждать. Если бы не его феноменальная игра, то «Реал» забил бы на «Альянц Арене» не два гола, а куда больше, и никакой интриги ответная встреча в себе не несла бы. Было бы обидно, ведь от такой афиши ждешь эпической зарубы, а не игры в одни ворота с заранее известным исходом.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 18.04.2017, 21:45 -:- Реал Бавария

«Баварии» нужно забивать на «Сантьяго Бернабеу» два гола. Задача сложная, но посильная. Тем более что вернется после травмы плеча и будет готов играть Левандовски, без которого атака мюнхенцев в первом матче смотрелась несколько сиротливо. Те полумоменты, что были у замещавшего его Мюллера, поляк наверняка бы конвертировал хотя бы в один гол.

«Безусловно, присутствие Левандовски на поле поможет нам. Роберт — большой мастер, который забил уже много голов за “Баварию”, и то, что он будет играть, придает нам уверенность в своих силах», — заметил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который впервые вернется в Мадрид после своей отставки из «Реала» в 2015 году.

Возвращение Левандовски — это, конечно, здорово, но кадровые проблемы у «Баварии» все равно остаются. Под вопросом участие в матче центральных защитников Хуммельса и Боатенга — у первого проблемы с приводящей мышцей, у второго — с голеностопом. Смогут ли они выйти на поле, станет понятно только после предыгровой тренировки. Врачам «Баварии» придется изрядно постараться, поскольку еще один центральный защитник — Хави Мартинес — дисквалифицирован после удаления в первом матче. А выходить на «Сантьяго Бернабеу» с совсем уж экспериментальной парой в центре обороны — не лучшая идея.

МИНУС БЭЙЛ

Тем более что «Реал» должен быть свеж и бодр. В субботнем матче чемпионата Испании со «Спортингом» (3:2) в стартовом составе мадридцев вышли только два человека из тех, что играли в Мюнхене — центральные защитники Серхио Рамос и Начо. Остальные отдыхали и целенаправленно готовились к «Баварии». Хотя подобный подход едва не стоил «Реалу» потери очков — «сливочным» дважды пришлось отыгрываться, а решающий гол Иско забил на 90-й минуте. Но победителей, как известно, не судят.

«Бавария» — прекрасная команда. Но, как и у любой другой команды, у нее есть слабые места. Так что нам нужно подготовиться так же хорошо, как и к первой встрече — нас ждет большая игра, исход которой решат мелкие детали. И нам нужно обязательно забыть результат первого матча — это уже история, — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Французу на этот раз придется обойтись без получившего травму икроножной мышцы Бэйла. Заменить валлийца способны как Иско, который в матче против «Спортинга» еще раз доказал свою важность для команды, так и Асенсио, отлично вышедший на замену в Мюнхене и отдавший голевой пас на Криштиану Роналду.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

¼ ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ.

РЕАЛ (ИСПАНИЯ) — БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ)

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (мск)

Судья: В. Кашшаи (Венгрия).

Травмы/дисквалификации: Пепе, Варан, Бэйл — Хави Мартинес.

ТВ: «Матч ТВ», 21.35 (мск); «Матч Футбол 2», 21.30 (мск).

Первый матч — 2:1.

ЛЕСТЕР (АНГЛИЯ) — АТЛЕТИКО (ИСПАНИЯ)

Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 21.45 (мск).

Судья: Д. Рокки (Италия).

Травмы/дисквалификации: Хут, Морган, Менди — Тиагу, Врсалько, Фернандес.

ТВ: «Матч Футбол 1», 21.30 (мск).

Первый матч — 0:1.