Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29462875/
18 апреля 2017, 10:19 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Дибала сыграет с «Барселоной»

«Ювентус» к ответному матчу с Барселоной подходит практически без кадровых проблем. Пауло Дибала восстановился от повреждения и готов сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов с «Барселоной».

«К счастью, я тренируюсь, Думаю, буду на 100% готов к матчу с «Барселоной», — сказал Дибала в интервью TyC Sports. Ранее сообщалось, что в субботу в матче против «Пескары» Дибала травмировал лодыжку и его участие в ближайшем матче с каталонцами было под вопросом.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке «Ювентус» победил каталонцев со счетом 3:0. Ответный матч состоится завтра, 19 апреля.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»