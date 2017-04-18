Дибала сыграет с «Барселоной»
«Ювентус» к ответному матчу с Барселоной подходит практически без кадровых проблем. Пауло Дибала восстановился от повреждения и готов сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов с «Барселоной».
«К счастью, я тренируюсь, Думаю, буду на 100% готов к матчу с «Барселоной», — сказал Дибала в интервью TyC Sports. Ранее сообщалось, что в субботу в матче против «Пескары» Дибала травмировал лодыжку и его участие в ближайшем матче с каталонцами было под вопросом.
Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке «Ювентус» победил каталонцев со счетом 3:0. Ответный матч состоится завтра, 19 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter