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Корреспонденты «СЭ» — о состоянии команд перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«ЛЕСТЕР»: ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА.

В субботу все еще действующие чемпионы Англии гостили у «Кристал Пэлас». На шестой минуте «Лестер» получил право на аут у хозяйской штрафной — вроде бы ничем не примечательный эпизод. Но тут мяч в руки взял Фукс, хорошенько вытер его и махнул в район площади ворот точно на голову исполину Хуту — 1:0. Тот редкий случай, когда голевая передача рукой легальна.

В итоге «Лестер» сыграл вничью, но «лисы» не шибко расстроились. Хотя главный тренер команды Крэйг Шекспир так и не определился с гаммой эмоций. «Не могу сказать, набрали мы одно очко или потеряли два», — пожимал плечами на пресс-конференции тренер с литературной фамилией. Да и вряд ли в тот момент англичанин всерьез рассуждал об этом — отрыв от зоны вылета в премьер-лиге комфортен, так что задача почти решена. А Лига чемпионов манит.

Молотоподобный Хут в ответной игре с «Атлетико» не сыграет — пресытился желтыми карточками. В такой ситуации Шекспир мог бы бить тревогу, ведь в центре обороны у «лис» играют сплошь незаменимые, а капитан Морган из-за травмы не летал в Мадрид. Но ямаец на днях вернулся в общую группу, так что болельщики «Лестера» могут выдохнуть — хотя бы наполовину центр защиты будет привычным.

Зато обязательно выйдет на родном левом фланге копьеметатель Фукс, которого накануне похвалил его коллега Дринкуотер. Полузащитник сборной Англии, впечатленный результативной передачей австрийца, назвал его «секретным оружием команды». «Иногда эти вбрасывания могут быть опаснее угловых, — размышлял хавбек. — В первой игре мы не слишком часто использовали их, но в ответной ауты Фухса могут дать нам преимущество».

Еще одна важная черта восставшего «Лестера» — Варди. Сказочный персонаж английского футбола в 22 играх текущего чемпионата при Клаудио Раньери забил всего шесть голов. Столько же форвард записал на свой счет после отставки итальянца в семи играх премьер-лиги, причем ворота «Пэлас» Варди поразил после передачи Махреза — как в старые добрые времена. А ведь Шекспир недавно поведал, что нападающий английской сборной думал о том, чтобы уехать на Ибицу и устроиться там на какую-нибудь приятную работу. К счастью, Варди отговорили.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jamie Vardy rocking his very own branded hat. ? <a href="https://t.co/o8CTz75VRA">pic.twitter.com/o8CTz75VRA</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/853922256661164034">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, подвиги форварда во внутреннем чемпионате не сказываются на его игре в Европе. В Мадриде Варди оказался изолирован от команды и за 77 минут не сделал ни одного (!) точного паса при двух попытках. Едва ли за такую статистику Шекспир сочинил ему сонет.

Еще одна интрига противостояния — околофутбольная. В Мадриде болельщики «Лестера» устроили погром прямо на одной из центральных площадей и кричали «Гибралтар — наш!», а позже пьяный праздник перерос в столкновения с полицией. За это шестеро фанатов «лис» получили по восемь месяцев тюрьмы, а еще двое — по четыре. Испанцы тихие — Диего Симеоне недавно даже пожаловался на своих болельщиков за излишнюю скромность. Но вряд ли болельщики «Атлетико» простили англичанам то, что они изуродовали их родной город.

Гоша ЧЕРНОВ

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 18.04.2017, 21:45 -:- Лестер Атлетико

«АТЛЕТИКО» ОПАСАЕТСЯ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Когда первый четвертьфинал Лиги чемпионов проходит в среду, а ответный — в следующий вторник, график матчей сразу становится чрезмерно плотным, и это грозит проблемами с физической формой футболистов, если загрузить их еще и субботней игре национального чемпионата. Велик соблазн дать лидерам отдых. «Лестер» не поддался искушению, выставив практически основной состав в игре против «Кристал Пэлас». «Атлетико» поступил по-другому. По решению Диего Симеоне, в субботней встрече с «Осасуной» не принимали участие Гризманн, Габи и Сауль. Кроме них, игру пропускал еще и Коке по причине дисквалификации.

Но ротация состава практически не затронула линию обороны «Атлетико». Это позволило «индейцам» избежать волнения за результат игры — «Осасуна» не смогла нанести ни единого удара по воротам соперника. 8:0 по попаданиям в створ и 3:0 по голам — таким получился для мадридцев домашний матч против главного аутсайдера испанского чемпионата. Помимо всех основных оборонцев сыграть против «Осасуны пришлось еще и Фернандо Торресу. На ветерана в последний месяц выпала огромная нагрузка по причине травмы основного форварда Гамейро, пропустившего пять матчей из-за тендинита приводящей мышцы левой ноги.

Теперь Гамейро наконец получил зеленый свет от врачей. Французский нападающий полетел в Англию и вошел в предварительную заявку «Атлетико» из 20 футболистов. Двух их них еще предстоит сократить — одного вратаря и одного полевого игрока. Окончательно решение о том, готов ли Гамейро сыграть и войти в окончательную заявку, отложено до последнего момента — в зависимости от самочувствия и спортивной формы француза.

У Фернандо Торреса уже едва ли хватит сил на полный матч, но экс-форвард «Ливерпуля» и «Челси» не останется без игрового времени в Англии. Для него это будет первый матч в Англии после отъезда из премьер-лиги. Торрес забивал в АПЛ на 26 стадионах из 33, где он выходил на поле. В десяти случаях ему хватало для этого одного матча. На стадионе «Лестера» Торрес сыграет впервые.

Наличие в предварительной заявке «Атлетико» сразу трех вратарей тоже не случайно. Второй голкипер Мойа только восстановился от травмы, и на всякий случай в Лестер прибыл еще и Андре Морейра, сидевший на скамейке в последних матчах.

Игра «Атлетико» против «Осасуны» снова напомнила о проблеме, преследующей «матрасников» весь сезон — реализации пенальти. В ворота итальянца Сиригу «матрасники» не забили сразу два одиннадцатметровых с интервалом в 101 секунду. В нынешнем сезоне уже шесть игроков столичной команды мазали с точки. Гризманн и вовсе не реализовал три пенальти. Однако француз не подвел «Атлетико» в самый важный момент — при исполнении пенальти в первой игре с «Лестером» против Каспера Шмайхеля, отражавшего пенальти в обоих матчах 1/8 финала против «Севильи».

Учитывая, что первая игра завершилась со счетом 1:0, велики шансы, что в Лестере дело может дойти до послематчевой серии. Этого бы очень не хотелось «Атлетико» на фоне его фатальных проблем с реализацией 11-метровых. Чтобы избежать испытания, «матрасникам» достаточно просто хоть раз забить с игры. И, с учетом потенциального преимущества в свежести, это не должно стать проблемой для «Атлетико» — куда более опытной в еврокубковых матчах команды, чем «Лестер».

Александр ВИШНЕВСКИЙ

Встреча состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени.