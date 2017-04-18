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— Думаю, нет смысла говорить о том, как важен этот матч, — начал свое выступление на пресс-конференции Зинедин Зидан. — Первая встреча выкинута из памяти. Все начинается заново. «Бавария» — великий клуб. И «Реалу» необходима помощь трибун, ведь все решат детали. К тому же нам не поможет Бэйл. Он усердно работал, чтобы вернуться в строй, но есть микропроблема, которая не позволит ему сыграть. Мы не имеем права рисковать Гаретом. У меня есть кем его заменить — Иско, Асенсио… Это приятный выбор.

По данным AS, у валлийца отек в области икроножной мышцы. Из-за этого он уже пропустил матч чемпионата Испании с хихонским «Спортингом». Также травмированы центральные защитники Пепе и Варан.

Добавляет проблем мадридцам и негатив вокруг Криштиану Роналду. Немецкий журнал Der Spiegel обвинил его в жутких грехах: португалец якобы изнасиловал девушку на отдыхе в Лас-Вегасе в 2009 году, а потом заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Адвокаты главной звезды «Реала» пообещали отстоять честное имя своего клиента.

Впрочем, позитивные новости о «Реале» тоже есть. Как утверждает Marca, Зидан точно останется главным тренером «Королевского клуба» даже в случае возможных неудач на финише этого сезона, поскольку президент мадридцев Флорентино Перес полностью доверяет французу.

Еще один приятный момент для хозяев: матч станет сотым в Лиге чемпионов для Серхио Рамоса. Ну, а главный плюс для «Баварии» — возвращение их суперфорварда Левандовски, которого так не хватало мюнхенцам в первой встрече. В Мадриде поляк наверняка сыграет — он восстановился от травмы плеча и работает в общей группе.

«ЛЕСТЕР» МЕЧТАЕТ О СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Интерес к матчу в Лестере зашкаливает. В понедельник тренеры общались с журналистами не в привычном уютном пресс-центре стадиона, а в куда более просторном помещении, где в дни игр устраивают прием для вип-персон. На встречу аккредитовались 186 репортеров и 60 фотографов — для «Лестера» это рекорд всех времен.

— Не завидую гостям, которые окунутся в атмосферу нашей заполненной арены. Ни одной команде не будет в такой обстановке легко. «Атлетико», конечно, фаворит, у испанцев прекрасная оборона и блестящая атака, а для нас сам факт участия в ¼ финала — это уже большой успех, но шанс пробиться еще дальше есть! — отметил австрийский защитник английского клуба Фукс.

Утром «Лестер» провел на своей базе тренировку, которая дала два повода для разговоров. Во-первых, в самый разгар занятия на соседнее поле… приземлился вертолет, из которого вышел тайский президент «лис» Вишай Шривадданапрабха.

Во-вторых, вместе с партнерами тренировался капитан команды Морган, пропустивший несколько последних встреч из-за травмы спины.

— Окончательное решение я приму в день матча. Важно, как Уэсли воспримет нагрузки, потому что повреждение спины — это всегда непредсказуемо. Но то, как Морган прогрессировал в последние дни, вселяет оптимизм, — сообщил главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.

Если Морган сыграть теоретически может, то еще один ключевой защитник Хут не выйдет на поле точно — немец дисквалифицирован. Однако, судя по опросам в интернете, болельщики хозяев верят, что «Лестер» сумеет не пропустить и победит в серии пенальти. Очевидно, такой прогноз основан на том, что «Атлетико» в этом сезоне кошмарно исполняет 11-метровые. В частности, мадридцы запороли две попытки в последнем матче чемпионата Испании против «Осасуны».

Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.