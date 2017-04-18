«Реал» — без Бэйла, «Бавария» — с Левандовски
Сегодня в Мадриде и Лестере определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов. Основное внимание приковано к игре на «Сантьяго Бернабеу», где недавний ученик Карло Анчелотти готовится выбить учителя из турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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— Думаю, нет смысла говорить о том, как важен этот матч, — начал свое выступление на
По данным AS, у валлийца отек в области икроножной мышцы.
Добавляет проблем мадридцам и негатив вокруг Криштиану Роналду. Немецкий журнал Der Spiegel обвинил его в жутких грехах: португалец якобы изнасиловал девушку на отдыхе в
Впрочем, позитивные новости о «Реале» тоже есть. Как утверждает Marca, Зидан точно останется главным тренером «Королевского клуба» даже в случае возможных неудач на финише этого сезона, поскольку президент мадридцев Флорентино Перес полностью доверяет французу.
Еще один приятный момент для хозяев: матч станет сотым в Лиге чемпионов для Серхио Рамоса. Ну, а главный плюс для «Баварии» — возвращение их суперфорварда Левандовски, которого так не хватало мюнхенцам в первой встрече. В Мадриде поляк наверняка сыграет — он восстановился от травмы плеча и работает в общей группе.
«ЛЕСТЕР» МЕЧТАЕТ О СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ
Интерес к матчу в Лестере зашкаливает. В понедельник тренеры общались с журналистами не в привычном уютном
— Не завидую гостям, которые окунутся в атмосферу нашей заполненной арены. Ни одной команде не будет в такой обстановке легко. «Атлетико», конечно, фаворит, у испанцев прекрасная оборона и блестящая атака, а для нас сам факт участия в ¼ финала — это уже большой успех, но шанс пробиться еще дальше есть! — отметил австрийский защитник английского клуба Фукс.
Утром «Лестер» провел на своей базе тренировку, которая дала два повода для разговоров.
— Окончательное решение я приму в день матча. Важно, как Уэсли воспримет нагрузки, потому что повреждение спины — это всегда непредсказуемо. Но то, как Морган прогрессировал в последние дни, вселяет оптимизм, — сообщил главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.
Если Морган сыграть теоретически может, то еще один ключевой защитник Хут не выйдет на поле точно — немец дисквалифицирован. Однако, судя по опросам в интернете, болельщики хозяев верят, что «Лестер» сумеет не пропустить и победит в серии пенальти. Очевидно, такой прогноз основан на том, что «Атлетико» в этом сезоне кошмарно исполняет 11-метровые. В частности, мадридцы запороли две попытки в последнем матче чемпионата Испании против «Осасуны».
Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.
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