Вратарь «Боруссии» рассказал о последствиях теракта в Дортмунде
Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки заявил, что испытывает проблемы со сном после взрывов у автобуса команды перед первым матчем футбольной Лиги чемпионов с «Монако».
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Видимо, что-то случилось...
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«Я до сих пор испытываю проблемы со сном. Это самое худшее, что я не могу спать ночью. Когда я просыпаюсь, я рад, что нахожусь в постели у себя дома, и моя семья рядом со мной. Во время матча я замечал все с опозданием, как будто у меня была пелена на глазах. После игры у футболистов были слезы на лице», — цитирует Бюрки Daily Mail со ссылкой на швейцарскую прессу.
Первый матч между «Боруссией» и «Монако» прошел в Дортмунде и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Ответная встреча состоится в Монако 19 апреля.
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