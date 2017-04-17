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17 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Вратарь «Боруссии» рассказал о последствиях теракта в Дортмунде

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки заявил, что испытывает проблемы со сном после взрывов у автобуса команды перед первым матчем футбольной Лиги чемпионов с «Монако».

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«Я до сих пор испытываю проблемы со сном. Это самое худшее, что я не могу спать ночью. Когда я просыпаюсь, я рад, что нахожусь в постели у себя дома, и моя семья рядом со мной. Во время матча я замечал все с опозданием, как будто у меня была пелена на глазах. После игры у футболистов были слезы на лице», — цитирует Бюрки Daily Mail со ссылкой на швейцарскую прессу.

Первый матч между «Боруссией» и «Монако» прошел в Дортмунде и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Ответная встреча состоится в Монако 19 апреля.

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Бюрки заявил, что у него нарушен сон из-за взрывов в Дортмунде перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки заявил, что испытывает проблемы со сном из-за взрывов у автобуса команды перед матчем футбольной Лиги чемпионов с «Монако».
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