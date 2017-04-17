Бюрки заявил, что у него нарушен сон из-за взрывов в Дортмунде перед матчем ЛЧ

Первый четвертьфинальный матч между «Боруссией» и «Монако» должен был пройти 11 апреля в Дортмунде. Менее чем за час до игры около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион, произошли три взрыва. Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Матч был перенесен на среду и завершился победой «Монако» — 3:2.

«Я до сих пор испытываю проблемы со сном. Это самое худшее, что я не могу спать ночью. Когда я просыпаюсь, я рад, что нахожусь в постели у себя дома, и моя семья рядом со мной. Во время матча я замечал все с опозданием, как будто у меня была пелена на глазах. После игры у футболистов были слезы на лице», — цитирует Бюрки Der Bund.

Голкипер «Боруссии» также раскритиковал решение УЕФА о переносе матча на следующий день.

«Если бы был выбор, никто из нас не согласился бы играть. Решение УЕФА — это все о деньгах, а не о человеке. Я услышал на следующий день, как какой-то представитель УЕФА или ФИФА сказал, что матч был бы отменен, если бы кто-то умер. Это, наверное, самое наглое, что я слышал. Почему всегда должно что-то произойти, прежде чем кто-то начнет действовать?» — сказал Бюрки.

«Сейчас говорят, что, проведя матч, мы выступили против терроризма. Это не так, мы просто игнорировали факты», — заявил Бюрки.