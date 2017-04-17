Зинедин Зидан: Не знаю, чего ждать от завтрашнего матча

Первая игра в Мюнхене завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

«Я не буду говорить о важности этого матча, вы и так знаете. Для наших болельщиков он будет более важным, чем обычно. Мы всегда нуждаемся в них. Не знаю, чего ждать от завтрашнего матча. Думаю, он будет сложным с первой и до последней минуты. Мы не хотим рассуждать о шансах, мы хотим выиграть. Первый шаг уже сделан, но «Бавария» — непростой соперник, и неважно, где они играют, дома или на выезде. У «Баварии» достаточно футболистов, которые могут доставить нам проблемы. «Реал» постарается проявить свои лучшие качества, как в первой игре. Мы будем сосредоточены, — приводит слова Зидана AS.