Неймар надеется на камбэк в матче с «Ювентусом»

«Мой отец на другой день после игры высказал хорошую мысль, которая заставила меня задуматься. Перед нами на этот раз другой соперник, но «Барселона» та же самая. Мы уже сделали это однажды, можем сделать это и еще раз. Нужно отдать все силы, и если все сложится хорошо, мы совершим еще один камбэк. Я верю в команду, в наш потенциал. Будет очень сложно, потому что у соперника большое преимущество. «Ювентус» очень хорошо организован, что еще больше затруднит наше возвращение в игру. Мы должны пробежать вдвое больше, чем обычно. Мы в той же ситуации, что и перед ответным матчем с ПСЖ: наш шанс на проход дальше составляет 1%, 99% — это работа, вера и удача. Только так голы придут, — заявил бразилец.

Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ювентус» на домашней арене взял верх над сине-гранатовыми (3:0). Ответный поединок пройдет 19 апреля на «Ноу Камп».