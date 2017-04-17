Роналдиньо верит в камбэк «Барселоны»
Легенда мирового футбола Роналдиньо дал интересное интервью официальному сайту УЕФА.
— Любимый гол в Лиге чемпионов?
— Очень трудно выбрать лишь один — я забил немало красивых голов в Лиге чемпионов! Но тот мяч в ворота «Челси» [в марте 2005 года] будет всегда в моей памяти, ведь он получился особенным.
— Кто были вашими ближайшими друзьями на поле и за его пределами?
— Таковых было очень много! Дида, Тьяго Мотта, Деку… Еще Вагнер Лав. Тяжело перечислить, потому что я никого не хочу забыть!
— Если бы вы могли есть только одно блюдо до конца жизни, что бы выбрали?
— Чураско [стейк]!
— Что вы чувствовали, когда провели дебютный матч за «Барселону» на «Камп Ноу»?
— Это был очень эмоциональный момент. Необычный матч, который начался в полночь. Это была моя дебютная игра за «Барсу» в родных стенах, и я забил свой первый гол ["Севилье" в сентябре 2003 года]. Особый поединок для меня, вне всяких сомнений.
— Лучший защитник, против которого вы
— Я играл против многих хороших защитников, но, пожалуй, выберу Паоло Мальдини. Если надо выбрать
— Может ли «Барселона» сделать камбэк в матче с «Ювентусом»?
— Думаю, что сможет. Это будет очень трудно, но
— Что вы думаете о камбэке «Барселоны» в противостоянии с ПСЖ? Вы ведь играли за оба клуба.
— Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом «Барселоны». Этот удивительный поединок люди запомнят надолго.
Источник: УЕФА.
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