Роналдиньо верит в камбэк «Барселоны»

— Любимый гол в Лиге чемпионов?

— Очень трудно выбрать лишь один — я забил немало красивых голов в Лиге чемпионов! Но тот мяч в ворота «Челси» [в марте 2005 года] будет всегда в моей памяти, ведь он получился особенным.

— Кто были вашими ближайшими друзьями на поле и за его пределами?

— Таковых было очень много! Дида, Тьяго Мотта, Деку… Еще Вагнер Лав. Тяжело перечислить, потому что я никого не хочу забыть!

— Если бы вы могли есть только одно блюдо до конца жизни, что бы выбрали?

— Чураско [стейк]!

— Что вы чувствовали, когда провели дебютный матч за «Барселону» на «Камп Ноу»?

— Это был очень эмоциональный момент. Необычный матч, который начался в полночь. Это была моя дебютная игра за «Барсу» в родных стенах, и я забил свой первый гол ["Севилье" в сентябре 2003 года]. Особый поединок для меня, вне всяких сомнений.

— Лучший защитник, против которого вы когда-либо играли?

— Я играл против многих хороших защитников, но, пожалуй, выберу Паоло Мальдини. Если надо выбрать кого-то одного, то пускай будет он.

— Может ли «Барселона» сделать камбэк в матче с «Ювентусом»?

— Думаю, что сможет. Это будет очень трудно, но все-таки они могут. Это такие моменты, когда великие игроки просыпаются, чтобы решить судьбу противостояния.

— Что вы думаете о камбэке «Барселоны» в противостоянии с ПСЖ? Вы ведь играли за оба клуба.

— Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом «Барселоны». Этот удивительный поединок люди запомнят надолго.

Источник: УЕФА.