Левандовски вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который
из-за травмы плеча пропустил первую четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), 16 апреля работал в общей группе.
Сегодня Левандовски тренировался с товарищами по команде в течение часа и выполнял упражнения без
«Я в порядке. Очень рад, что сегодня я смог принять участие в тренировке. Всё хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт «Баварии».
Защитники Матс Хуммельс (травма голеностопа) и Жером Боатенг (проблемы с приводящей мышцей) провели беговую тренировку.
Ответный матч «Реал» — «Бавария» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 18 апреля.
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