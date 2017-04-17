Левандовски вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Сегодня Левандовски тренировался с товарищами по команде в течение часа и выполнял упражнения без каких-либо проблем.



«Я в порядке. Очень рад, что сегодня я смог принять участие в тренировке. Всё хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт «Баварии».



Защитники Матс Хуммельс (травма голеностопа) и Жером Боатенг (проблемы с приводящей мышцей) провели беговую тренировку.



Ответный матч «Реал» — «Бавария» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 18 апреля.