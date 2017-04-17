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17 апреля 2017, 13:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Альба и Бускетс навестили пострадавшего в результате взрыва Бартру

Игроки «Барселоны» Хорди Альба и Серхио Бускетс навестили бывшего одноклубника Марка Бартру, пострадавшего в результате взрыва возле клубного автобуса дортмундской «Боруссии» незадолго до первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

15 апреля защитник «шмелей» был выписан из больницы.

«Какая радость вновь видеть тебя и смеяться вместе, друг», — гласит сообщение на официальной странице Альбы в «Инстаграме».

Боруссия Д
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