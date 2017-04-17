Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»

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Валлийский футболист не принял участия в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 18.04.2017, 21:45 -:- Реал Бавария

У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.



Игра между испанским и итальянским грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счётом 2:1.