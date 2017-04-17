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17 апреля 2017, 13:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает AS.

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Валлийский футболист не принял участия в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.

У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.

Игра между испанским и итальянским грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счётом 2:1.

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