Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает AS.
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Валлийский футболист не принял участия в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.
У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.
Игра между испанским и итальянским грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счётом 2:1.
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