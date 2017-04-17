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17 апреля 2017, 13:26 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Маскерано из-за травмы может пропустить игру «Барселона» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы не участвовал в воскресной тренировке команды и может пропустить ответную игру ¼ финала футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», сообщает Football Italia.

Аргентинец пропустил тренировку из-за травмы икроножной мышцы. Кроме того, сообщается, что другой хавбек каталонцев Арда Туран оправился от повреждения приводящей мышцы и, вероятно, будет готов сыграть.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник на «Камп Ноу». Первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0.

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