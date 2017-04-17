Аргентинец пропустил тренировку из-за травмы икроножной мышцы. Кроме того, сообщается, что другой хавбек каталонцев Арда Туран оправился от повреждения приводящей мышцы и, вероятно, будет готов сыграть.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник на «Камп Ноу». Первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0.