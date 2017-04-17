Маскерано из-за травмы может пропустить игру «Барселона» — «Ювентус» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы не участвовал в воскресной тренировке команды и может пропустить ответную игру ¼ финала футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», сообщает Football Italia.
Аргентинец пропустил тренировку
Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник на «Камп Ноу». Первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0.
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