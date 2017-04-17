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17 апреля 2017, 9:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бюрки после взрывов у автобуса «Боруссии» Д не может спать по ночам спокойно

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки признался, что не может спать спокойно по ночам из-за недавних взрывов около автобуса команды.

Голкипер дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Роман <span class=error>Бюрки</span> признался что не может спать спокойно по ночам <nobr>из-за </nobr>недавних взрывов около автобуса команды. Увеличить
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«Наихудшее теперь — ночь. Я всё ещё не могу спать нормально и просыпаюсь. Естественно, в таких случаях чувствительность у тебя повышена. Я уже автоматически реагирую на шорох и смотрю в окно», — приводит слова Бюрки интернет-издание Sport1.

Взрывы у автобуса немецкой команды прогремели 11 апреля, когда «Боруссия» должна была встретиться с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и было обнаружено инородное тело в запястье. Игра состоялась на день позже и закончилась победой монегасков со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 19 апреля.

Боруссия Д
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