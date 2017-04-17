Бюрки после взрывов у автобуса «Боруссии» Д не может спать по ночам спокойно

«Наихудшее теперь — ночь. Я всё ещё не могу спать нормально и просыпаюсь. Естественно, в таких случаях чувствительность у тебя повышена. Я уже автоматически реагирую на шорох и смотрю в окно», — приводит слова Бюрки интернет-издание Sport1.



Взрывы у автобуса немецкой команды прогремели 11 апреля, когда «Боруссия» должна была встретиться с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и было обнаружено инородное тело в запястье. Игра состоялась на день позже и закончилась победой монегасков со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 19 апреля.