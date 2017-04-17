Бюрки после взрывов у автобуса «Боруссии» Д не может спать по ночам спокойно
Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки признался, что не может спать спокойно по ночам
из-за недавних взрывов около автобуса команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наихудшее теперь — ночь. Я всё ещё не могу спать нормально и просыпаюсь. Естественно, в таких случаях чувствительность у тебя повышена. Я уже автоматически реагирую на шорох и смотрю в окно», — приводит слова Бюрки
Взрывы у автобуса немецкой команды прогремели 11 апреля, когда «Боруссия» должна была встретиться с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и было обнаружено инородное тело в запястье. Игра состоялась на день позже и закончилась победой монегасков со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 19 апреля.
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