Слуцкий прокомментирует матч «Барселона» — «Ювентус»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», информирует
пресс-служба «НТВ-Плюс».
Слуцкий будет работать на игре вместе с комментатором Нобелем Арустамяном.
Кроме того,
Отметим, что матч в Мадриде состоится 18 апреля, а в Каталонии — 19-го. Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.
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