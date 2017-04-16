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16 апреля 2017, 23:21 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Слуцкий прокомментирует матч «Барселона» — «Ювентус»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», информирует пресс-служба «НТВ-Плюс».

Слуцкий будет работать на игре вместе с комментатором Нобелем Арустамяном.

Кроме того, экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин прокомментирует вместе с Александром Шмурновым ответную встречу «Реала» и «Баварии».

Отметим, что матч в Мадриде состоится 18 апреля, а в Каталонии — 19-го. Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.

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