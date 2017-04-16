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16 апреля 2017, 15:35 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»

УЕФА назвал фамилии арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов 18 апреля.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен (слева) и защитник Реала Марсело. Увеличить
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Матч «Реал» — «Бавария» на «Сантьяго Бернабеу» будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с 41-летним Виктором Кашшаи.

Встречу «Лестер» — «Атлетико» проведет итальянская бригада. Главным рефери будет 43-летний Джанлука Рокки.

Первый матч «Реал» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1, а «Лестер» уступил «Атлетико» в Мадриде (0:1).

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