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16 апреля 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Куадрадо: «Ювентус» в ответной игре с «Барсой» попробует реализовать любой шанс

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» (19 апреля) в ¼ финала Лиги чемпионов.

Болельщики Ювентуса перед началом игры с Барселоной. Увеличить
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«Матч будет сложным для нас, как и всегда. Мы знаем, насколько “Барселона” сильна, они, без сомнений, попытаются перевернуть ход противостояния. Мы поедем в Испанию с понимаем того, что являемся отличной командой. Мы попробуем реализовать любой шанс, который возникнет», — цитирует Куадрадо сайт «Ювентуса».

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