Куадрадо: «Ювентус» в ответной игре с «Барсой» попробует реализовать любой шанс
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» (19 апреля) в ¼ финала Лиги чемпионов.
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«Матч будет сложным для нас, как и всегда. Мы знаем, насколько “Барселона” сильна, они, без сомнений, попытаются перевернуть ход противостояния. Мы поедем в Испанию с понимаем того, что являемся отличной командой. Мы попробуем реализовать любой шанс, который возникнет», — цитирует Куадрадо сайт «Ювентуса».
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