Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29439452/
15 апреля 2017, 14:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Боруссия» Д рассматривала вариант снятия с ЛЧ после атаки на автобус клуба

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что после атаки на автобус клуба в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» он рассматривал возможность снятия команды с турнира.

«После случившегося я непродолжительное время рассматривал вариант о полном снятии «Боруссии» с турнира. Однако это бы стало победой для инициаторов атаки.

Если бы кто-то из игроков не смог бы играть на следующий день после инцидента, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали. Футболистам будет предложена помощь специалистов, чтобы помочь пережить случившееся с точки зрения психологии.

Что касается мотивов атаки, то, думаю, злоумышленники хотели причинить боль не «Боруссии», а всей Германии", — цитирует Ватцке Spiegel.

Незадолго до матча «Боруссии» с «Монако» около автобуса дортмундской команды, отправлявшегося на игру, прогремело три взрыва. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой «Монако» со счётом 3:2.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Прокурор Германии сомневается во взрыве автобуса «Боруссии» исламистами

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что версия о том, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были совершены радикальными исламистами из группировки ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) перестала быть приоритетной.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!