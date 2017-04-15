«Боруссия» Д рассматривала вариант снятия с ЛЧ после атаки на автобус клуба
Генеральный директор дортмундской «Боруссии»
Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что после атаки на автобус клуба в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» он рассматривал возможность снятия команды с турнира.
«После случившегося я непродолжительное время рассматривал вариант о полном снятии «Боруссии» с турнира. Однако это бы стало победой для инициаторов атаки.
Если бы
Что касается мотивов атаки, то, думаю, злоумышленники хотели причинить боль не «Боруссии», а всей Германии", — цитирует Ватцке Spiegel.
Незадолго до матча «Боруссии» с «Монако» около автобуса дортмундской команды, отправлявшегося на игру, прогремело три взрыва. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой «Монако» со счётом 3:2.
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