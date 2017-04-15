«Боруссия» Д рассматривала вариант снятия с ЛЧ после атаки на автобус клуба

«После случившегося я непродолжительное время рассматривал вариант о полном снятии «Боруссии» с турнира. Однако это бы стало победой для инициаторов атаки.



Если бы кто-то из игроков не смог бы играть на следующий день после инцидента, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали. Футболистам будет предложена помощь специалистов, чтобы помочь пережить случившееся с точки зрения психологии.

Что касается мотивов атаки, то, думаю, злоумышленники хотели причинить боль не «Боруссии», а всей Германии", — цитирует Ватцке Spiegel.



Незадолго до матча «Боруссии» с «Монако» около автобуса дортмундской команды, отправлявшегося на игру, прогремело три взрыва. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой «Монако» со счётом 3:2.