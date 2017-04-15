Прокурор Германии сомневается во взрыве автобуса «Боруссии» исламистами

Келер выразил своё согласие с результатами расследования СМИ, которые предположили, что три идентичных письма, найденные на месте происшествия и содержащие слова «во имя Аллаха», могли быть сфабрикованы, чтобы сбить следствие с толку и возложить вину на ИГИЛ.



По версии следствия, многие формулировки из писем нетипичны для исламистских группировок — в частности, фраза о том, что «спортсмены и другие знаменитости будут находиться в опасности до тех пор, пока на юге Германии не закроется военно-воздушная американская база, а немецкие самолеты не покинут Сирию».



На данный момент основной является версия, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов или футбольных хулиганов.