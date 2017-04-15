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15 апреля 2017, 11:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Прокурор Германии сомневается во взрыве автобуса «Боруссии» исламистами

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что версия о том, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были совершены радикальными исламистами из группировки ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) перестала быть приоритетной.

Келер выразил своё согласие с результатами расследования СМИ, которые предположили, что три идентичных письма, найденные на месте происшествия и содержащие слова «во имя Аллаха», могли быть сфабрикованы, чтобы сбить следствие с толку и возложить вину на ИГИЛ.

По версии следствия, многие формулировки из писем нетипичны для исламистских группировок — в частности, фраза о том, что «спортсмены и другие знаменитости будут находиться в опасности до тех пор, пока на юге Германии не закроется военно-воздушная американская база, а немецкие самолеты не покинут Сирию».

На данный момент основной является версия, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов или футбольных хулиганов.

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