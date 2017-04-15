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15 апреля 2017, 1:30 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Луис Энрике: В Турине я не совершил ни одной тактической ошибки

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о причинах поражения команды от «Ювентуса» (0:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Он также попросил болельщиков перестать освистывать игроков сине-гранатовых.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> поделился мнением о причинах поражения команды от <span class=error>Ювентуса</span> (0:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Мой совет болельщикам — отложить свой свист до конца сезона. Если меня свист из равновесия не выведет, то на игроках он может отразиться негативно. Хочу, чтобы фанаты поддерживали их. Не считаю, что сейчас для меня наступил худший период. Я уже ко всему привык. Никогда не сомневался в своей тактике. В Турине я не совершил ни одной тактической ошибки. Многое там решила удача. Если фортуна не повернётся к нам лицом, то всё закончится плохо. У нас было много моментов для взятия ворот, но забить не получалось, и соперник очень хорошо использовал возникавшие у нас огрехи. “Ювентус” не пропускает много голов в одном матче, хотя не забывайте их поединок с “Наполи”. Будем рисковать, но, как обычно, в пределах разумного. Мы должны забить на один гол меньше, чем в матче с “ПСЖ”», — приводит слова Луиса Энрике портал Goal.

11.04.2017 21:45 Зрители 41092 Плей-офф: 1/4 финала Juventus Stadium
Ювентус 3:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Энрике Луис
Голы
7′ Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 21
22′ Пауло Дибала 21
55′ Джорджо Кьеллини (М. Пьянич) 3
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
28′ Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
63′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
74′ Сами Хедира 6
73′ Хуан Куадрадо 16
90+1′ Марио Лемина 18
81′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
89′ Миралем Пьянич 5
Андреа Барцальи 15
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 90+1′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста (к) 57′
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес 53′
20 Серхи Роберто
14 Хавьер Маскерано
11 да Силва Сантос Неймар
24 Жереми Матье 45′
21 Андре Гомиш
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 3
5 Угловые 8
21 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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