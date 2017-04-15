Луис Энрике: В Турине я не совершил ни одной тактической ошибки
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о причинах поражения команды от «Ювентуса» (0:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Он также попросил болельщиков перестать освистывать игроков
сине-гранатовых.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мой совет болельщикам — отложить свой свист до конца сезона. Если меня свист из равновесия не выведет, то на игроках он может отразиться негативно. Хочу, чтобы фанаты поддерживали их. Не считаю, что сейчас для меня наступил худший период. Я уже ко всему привык. Никогда не сомневался в своей тактике. В Турине я не совершил ни одной тактической ошибки. Многое там решила удача. Если фортуна не повернётся к нам лицом, то всё закончится плохо. У нас было много моментов для взятия ворот, но забить не получалось, и соперник очень хорошо использовал возникавшие у нас огрехи. “Ювентус” не пропускает много голов в одном матче, хотя не забывайте их поединок с “Наполи”. Будем рисковать, но, как обычно, в пределах разумного. Мы должны забить на один гол меньше, чем в матче с “ПСЖ”», — приводит слова Луиса Энрике портал Goal.
|11.04.2017 21:45
|Зрители 41092
|Плей-офф: 1/4 финала
|Juventus Stadium
|Массимилиано Аллегри
|Энрике Луис
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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