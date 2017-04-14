УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в Лионе

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«Лион» обвиняется в недостаточной организации, в появлении болельщиков на поле и заблокированных лестницах. Болельщики турецкого клуба обвиняются в бросании предметов и массовой драке. Обоим клубам предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники.

В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча ¼ финала футбольной Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. В итоге встреча началась на 45 минут позже. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа». Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.

О дате объявления решения по делу будет сообщено дополнительно.