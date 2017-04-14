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14 апреля 2017, 20:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в Лионе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в связи с массовыми беспорядками за несколько минут до матча ¼ финала Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Драка фанатов Лиона и Бешикташа на трибунах перед матчем команд в четвертьфинале Лиги Европы. Увеличить
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«Лион» обвиняется в недостаточной организации, в появлении болельщиков на поле и заблокированных лестницах. Болельщики турецкого клуба обвиняются в бросании предметов и массовой драке. Обоим клубам предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники.

В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча ¼ финала футбольной Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. В итоге встреча началась на 45 минут позже. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа». Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.

О дате объявления решения по делу будет сообщено дополнительно.

13.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 2:1 Бешикташ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Гюнеш Шенол
Голы
83′ Корантен Толиссо 8
85′ Жереми Морель 15
49 Райан Бабел (Андерсон Соуза Талиска) 15′
Составы
Антони Лопеш 1
Эмануэль Маммана 4
Муктар Диакаби 5
Жереми Морель 15
Корантен Толиссо 8
67′ Набиль Фекир 18
80′ Матье Вальбуэна 28
Люка Тузар 29
58′ Александр Ляказетт (к) 10
20′ 52′ Рафаэл да Силва 20
73′ Кристоф Жалле 13
52′ Рашид Геззаль 11
Максвел Гнали Корне 27
1 Рамирес Фабрисио Агосто
3 Коррея Клару Адриану
6 Душко Тошич
30 Антониу Марселу 21′
77 Гекхан Генюл
13 Атиба Хатчинсон
94 Андерсон Соуза Талиска
49 Райан Бабел
2 Матей Митрович 64′
20 Неджип Уйсал
15 Езякуп Огузхан (к) 74′
18 Толгай Арслан 83′
23 Тосун Дженк 86′
80 Гекхан Инлер
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
18 Фолы 22
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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