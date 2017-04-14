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14 апреля 2017, 19:26 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Карасёв: «Аякс» и «Шальке» были довольны, что мы давали поиграть, побороться

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от обслуживания первого матча ¼ финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».

Матч закончился победой нидерландской команды со счётом 2:0, а Карасёв показал четыре жёлтые карточки и назначил пенальти в пользу «Аякса».

«Очень рад, что доверили матч ¼ финала Лиги Европы. Для меня это было в первый раз, а помощник Тихон Калугин уже участвовал несколько лет назад в таких стадиях. Для всей бригады, кроме Калугина, ¼ финала — это новая ступень в карьере. Надеюсь, будем расти дальше. Вчера всё было великолепно: полный стадион “Амстердам-Арена” в 50 тыс. зрителей, и сама игра прошла отлично. Не знаю, как будет оценивать инспектор, но, кажется, всё прошло позитивно. А окончательную оценку должны обнародовать через три-пять дней.

Игра была не очень сложная, несмотря на эпизоды вроде пенальти или симуляции. Старался давать поиграть, футболисты правильно восприняли это и действовали раскованно, но не грубо. Фолов немного, карточки в основном неспортивного плана. Первый тайм прошёл вообще великолепно.

Команды были довольны, что мы давали поиграть, побороться. “Аякс” и “Шальке” открытые команды, настроены в основном на атаку. Только счастье судить такие команды», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

13.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Amsterdam ArenA
Аякс 2:0 Шальке-04
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Петер Бос Маркус Вайнцирль
Голы
23′ Дави Классен 10
52′ Дави Классен (Дж. Клюйверт) 10
Составы
Андре Онана 24
Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Ник Фиргефер 26
48′ Дави Классен (к) 10
Амин Юнес 11
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
45′ Дэйли Синкгравен 8
Маттейс де Лигт 36
87′ Донни ван де Бек 30
Френки де Йонг 21
74′ Джастин Клюйверт 45
89′ Давид Нерес 77
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес (к)
20 Тило Керер 87′
31 Матия Настасич
8 Леон Горецка
10 Набиль Бенталеб
15 Деннис Аого
19 Гвидо Бургшталлер
18 Даниэль Калиджури 83′
11 Евгений Коноплянка
7 Макс Майер 59′
17 Бенжамен Стамбули 87′
21 Алессандро Шепф 71′
25 Клас-Ян Хюнтелар
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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