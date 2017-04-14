Карасёв: «Аякс» и «Шальке» были довольны, что мы давали поиграть, побороться

Матч закончился победой нидерландской команды со счётом 2:0, а Карасёв показал четыре жёлтые карточки и назначил пенальти в пользу «Аякса».



«Очень рад, что доверили матч ¼ финала Лиги Европы. Для меня это было в первый раз, а помощник Тихон Калугин уже участвовал несколько лет назад в таких стадиях. Для всей бригады, кроме Калугина, ¼ финала — это новая ступень в карьере. Надеюсь, будем расти дальше. Вчера всё было великолепно: полный стадион “Амстердам-Арена” в 50 тыс. зрителей, и сама игра прошла отлично. Не знаю, как будет оценивать инспектор, но, кажется, всё прошло позитивно. А окончательную оценку должны обнародовать через три-пять дней.



Игра была не очень сложная, несмотря на эпизоды вроде пенальти или симуляции. Старался давать поиграть, футболисты правильно восприняли это и действовали раскованно, но не грубо. Фолов немного, карточки в основном неспортивного плана. Первый тайм прошёл вообще великолепно.



Команды были довольны, что мы давали поиграть, побороться. “Аякс” и “Шальке” открытые команды, настроены в основном на атаку. Только счастье судить такие команды», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.