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14 апреля 2017, 18:24 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Райан Бабел — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел признан лучшим игроком этой недели в Лиге Европы.

Голосование проводилось на официальном сайте УЕФА. Напомним, что голландец забил единственный гол своей команды в первом матче ¼ финала против «Лиона» (1:2).

За Бабела проголосовали 34 процента болельщиков. Второе место занял капитан «Аякса» Дави Классен (30 процентов), оформивший дубль во встрече с «Шальке» (2:0). Замкнул тройку Генрих Мхитарян из «Манчестер Юнайтед» (25 процентов), забивший в ворота «Андерлехта» (1:1).

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