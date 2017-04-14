Три игрока «Аякса» — в команде недели Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы за эту неделю.
Отметим, что в команду попали сразу три игрока «Аякса». Клуб из Амстердама на своем поле обыграл «Шальке» (2:0) в первом матче ¼ финала турнира.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
Ферманн («Шальке») — Морель («Лион»), Мбоджи («Андерлехт»), Марселу («Бешикташ») — Ван де Беек («Аякс»), Дендонкер («Андерлехт»), Толиссо («Лион»), Юнес («Аякс») — Аспас («Сельта»), Классен («Аякс»), Гвидетти («Сельта»).
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