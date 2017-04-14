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14 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Восемь фанатов «Лестера» сядут в тюрьму после беспорядков в Мадриде

Восемь болельщиков английского «Лестера» были приговорены к тюремному заключению после массовых беспорядков, устроенных в Мадриде перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает Daily Mail.

Восемь фанатов Лестера сядут в тюрьму после беспорядков в Мадриде - Фото Увеличить
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Двое фанатов получили по четыре месяца тюрьмы. Еще шестеро болельщиков — по восемь. Четыре месяца к основному приговору получены за нападение на полицейских. Отмечается, что задержанные поклонники «Лестера» пошли на сделку с правосудием и признали свою вину, чтобы избежать более длительного заключения.

12 апреля перед матчем с «Атлетико» британские болельщики приняли участие в столкновениях с полицией на площади Пласа-Майор. В ход шли бутылки и другие посторонние предметы. В результате пострадали восемь человек.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лестере.

12.04.2017 21:45 Зрители 51423 Плей-офф: 1/4 финала Vicente Calderon
Атлетико 1:0 Лестер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Крейг Шекспир
Голы
28′ Антуан Гризманн 7
Составы
Ян Облак 13
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Диего Годин 2
Стефан Савич 15
Ньигес Сауль 17
Коке 6
Габриэль Фернандес Габи (к) 14
Антуан Гризманн 7
65′ Янник Феррейра-Карраско 10
Анхель Корреа 16
75′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Томас Партей 22
1 Каспер Шмайхель (к)
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
6 Роберт Хут 58′
29 Йоан Беналуан 49′
26 Рияд Махрез
11 Марк Олбрайтон 27′
4 Дэнни Дринкуотер
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди 77′
19 Ислам Слимани
20 Синдзи Окадзаки 45′
10 Энди Кинг
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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