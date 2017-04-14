«Хорошо, что не было русских». Английские фанаты устроили ад в Мадриде
Пока все ужасаются фанатскому аду на игре «Лион» — «Бешикташ», «Советский спорт» рассказывает, как английские ультрас громили Мадрид.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу утром все европейские новостные телеканалы крутили примерно одну картинку — фанатский беспредел на французском стадионе, где в рамках Лиги Европы между собой играли местный «Лион» и турецкий «Бешикташ».
Однако «Советский спорт» обратил внимание на то, что творилось за сутки до этого в Мадриде. Там в четвертьфинале Лиги чемпионов друг с другом играли местное «Атлетико» и английский «Лестер». Британские фаны в столице Испании учинили настоящий ад.
Все началось за сутки до игры, когда на главной площади города пьяные англичане принялись громить местные бары. В дело пришлось вмешаться полиции. Но британцы просто так сдаваться отказались и оказали сопротивление. В итоге были пострадавшие и с той и с другой стороны.
Утром выяснилось, что испанским полицейским удалось задержать восемь британцев, в том числе отца и сына, которые приехали поболеть за свой любимый клуб. Поболеть не получилось, потому что за столкновением последовал арест. По истечении 36-ти часов заключения состоялся суд, который приговорил всех восьмерых к четырем месяцам тюремного заключения условно — за хулиганство. Шестеро получили дополнительно по четыре месяца вполне реального пребывания за решеткой за оказание сопротивления при задержании.
Но на этом беспорядки не закончились. На следующий день, уже в день матча, побоище на главной площади Мадрида вспыхнуло с новой силой. Причем дневные беспорядки были вызваны в том числе и политическими причинами. Пьяные британцы, кидавшиеся стульями и бутылками с пивом горланили песню: «Вы, испанские ублюдки, Гибралтар наш!».
Когда «веселье» вышло
Полицейских не смущало, что среди неистовствовавшей толпы периодически попадались дети и старики. На некоторых видео можно заметить, что сотрудники правопорядка размахивают своими дубинками беспорядочно, просто пытаясь загнать сопротивляющуюся толпу в узкие улочки.
Сразу после побоища, когда страсти улеглись, полиция ретировалась, оставив за собой нескольких раненых британцев, вынужденных оказывать первую медицинскую помощь друг другу.
Сейчас идут разбирательства, кто из фанатов и как нарушал закон. Это важно для «Лестера», который будет принимать меры по отношению к провинившимся болельщикам. Параллельно проводится отдельное расследование по поводу действий полиции: почему они отреагировали на действия фанатов силой, и не превышались ли их полномочия во время зачистки главной площади в Мадриде.
А пока в Европе бушуют страсти, мы вспоминаем то, что происходило в Марселе в конце июня прошлого года, когда неподалеку от набережной столкнулись российские и британские фанаты. Тогда всю вину возложили на наших соотечественников, мол, русские были зачинщиками драки.
Мадрид показал, что ситуация в Марселе вряд ли кардинально изменилась бы, не будь в городе российских болельщиков. Только вместо них приводить в чувство разнузданных британцев пришлось бы полицейским, которые в Марселе и пальцем не пошевелили, чтобы
«Хорошо, что в Мадриде не было русских — все опять свалили бы на них», — пишет в комментарии под новостью про побоище в испанской столице читатель под псевдонимом Specialjuan, живущий в Манчестере.
«Типичные английские хулиганы. Им опять должны запретить ездить в Европу», — пишет ниже FRS2462 из шотландского Глазго.
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