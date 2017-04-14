Вратарь «Лиона» Лопеш: Мы были чертовски напуганы, на трибунах были наши семьи

Первый матч, который состоялся во Франции и завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.



«Это недопустимые вещи, мы не хотим видеть такое на футбольном стадионе или в другом месте. Тем более после того, что произошло в Дортмунде. Мы все очень плохо пережили эти события. Мы видели некоторые ужасные фотографии через социальные сети.

Это вещи, которые мы не хотим видеть. Большинство из нас были чертовски напуганы, потому что там были наши семьи, наши дети на трибунах. Мы были сосредоточены на нашей игре и не хотели смотреть на это», — цитирует Лопеша Le Figaro.