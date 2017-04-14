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14 апреля 2017, 13:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Вратарь «Лиона» Лопеш: Мы были чертовски напуганы, на трибунах были наши семьи

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш признался, что он и его партнёры по команде сильно переживали по поводу случившегося до начала четвертьфинального матча Лиги Европы с «Бешикташем».

Драка фанатов Лиона и Бешикташа на трибунах перед матчем команд в четвертьфинале Лиги Европы. Увеличить
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Первый матч, который состоялся во Франции и завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.

«Это недопустимые вещи, мы не хотим видеть такое на футбольном стадионе или в другом месте. Тем более после того, что произошло в Дортмунде. Мы все очень плохо пережили эти события. Мы видели некоторые ужасные фотографии через социальные сети.
Это вещи, которые мы не хотим видеть. Большинство из нас были чертовски напуганы, потому что там были наши семьи, наши дети на трибунах. Мы были сосредоточены на нашей игре и не хотели смотреть на это», — цитирует Лопеша Le Figaro.

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Президент «Лиона» считает, что ответный матч с «Бешикташем» нужно провести без болельщиков

Президент «Лиона» считает, что ответный матч с «Бешикташем» нужно провести без болельщиков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ответная игра ¼ финала футбольной Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» должна пройти при пустых трибунах, это станет единственно верным решением после беспорядков перед первой встречей во Франции. Такое мнение после матча выразил президент и владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола, слова которого приводит AFP.
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