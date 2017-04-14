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14 апреля 2017, 9:29 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА опасается попытки террористической атаки во время финала ЛЧ

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел тайные переговоры с властями Уэльса, поскольку опасается возможных террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) на финале Лиги чемпионов в Кардиффе, сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел тайные переговоры с властями Уэльса поскольку опасается возможных террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) на финале Лиги чемпионов в Кардиффе сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники. Увеличить
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Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран на стадионе «Миллениум» в Кардиффе 3 июня. Арена, вмещающая 74500 зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность террористических атак с использованием дронов.

Также отмечается, что после взрыва у автобуса дортмундской «Боруссии» во вторник, УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.

Во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион. Позже полиция Дортмунда подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игроку была сделана операция.

В октябре 2014 года матч отборочного цикла чемпионата Европы-2016 между командами Албании и Сербии в Белграде был омрачен из-за поведения фанатов и самих футболистов. В конце первого тайма над полем стадиона «Партизан» появился небольшой беспилотный летательный аппарат на дистанционном управлении, к которому был привязан политический баннер. На нем была изображена карта Великой Албании и фотографии Исы Болетини и Исмаила Кемали, которые первыми в 1912 году подняли албанский флаг. Сербский защитник Стефан Митрович поймал баннер и стянул его вниз, после чего между игроками команд, а затем и другими их представителями, началась потасовка.
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