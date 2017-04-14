Левандовски: В матче с «Реалом» смогу выйти на поле

«Плечо у меня всё ещё болит слишком сильно. Поэтому я не смог сыграть в первой встрече. Во встрече с “Байером” я не сыграю, но в матче с “Реалом” смогу выйти на поле», — приводит слова Левандовского Bild.



Польский футболист из-за травмы плеча пропустил первую игру, закончившуюся победой мадридской команды со счётом 2:1. Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 18 апреля в Мадриде.