Левандовски: В матче с «Реалом» смогу выйти на поле
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил слова председателя правления клуба
Карл-Хайнца Румменигге, который выразил уверенность, что польский футболист примет участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Плечо у меня всё ещё болит слишком сильно. Поэтому я не смог сыграть в первой встрече. Во встрече с “Байером” я не сыграю, но в матче с “Реалом” смогу выйти на поле», — приводит слова Левандовского Bild.
Польский футболист
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