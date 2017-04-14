Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29424452/
14 апреля 2017, 9:13 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Моуринью: Футболисты «МЮ» сыграли небрежно в матче с «Андерлехтом»

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» действовали небрежно в первом матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», заявил главный тренер английского футбольного клуба Жозе Моуринью.

Футболисты Манчестер Юнайтед действовали небрежно в первом матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом заявил главный тренер английского футбольного клуба <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Манчестер» в гостях сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 1:1. В составе манкунианцев гол забил Генрих Мхитарян (37-я минута), у «Андерлехта» отличился Леандер Дендонкер (86).

«Результат позитивный. Он мог бы быть намного лучше, но мы можем винить только себя. Нам предстояла легкая игра во втором тайме, но мы не справились с этим, мы слишком легко теряли мяч. Мы играли небрежно и давали сопернику возможность контратаковать», — цитирует Моуринью АФП.

Ответный матч состоится 20 апреля в Манчестере.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Президент «Лиона» считает, что ответный матч с «Бешикташем» нужно провести без болельщиков

Президент «Лиона» считает, что ответный матч с «Бешикташем» нужно провести без болельщиков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ответная игра ¼ финала футбольной Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» должна пройти при пустых трибунах, это станет единственно верным решением после беспорядков перед первой встречей во Франции. Такое мнение после матча выразил президент и владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола, слова которого приводит AFP.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы