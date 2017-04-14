Моуринью: Футболисты «МЮ» сыграли небрежно в матче с «Андерлехтом»
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» действовали небрежно в первом матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», заявил главный тренер английского футбольного клуба Жозе Моуринью.
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В четверг «Манчестер» в гостях сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 1:1. В составе манкунианцев гол забил Генрих Мхитарян (37-я минута), у «Андерлехта» отличился Леандер Дендонкер (86).
«Результат позитивный. Он мог бы быть намного лучше, но мы можем винить только себя. Нам предстояла легкая игра во втором тайме, но мы не справились с этим, мы слишком легко теряли мяч. Мы играли небрежно и давали сопернику возможность контратаковать», — цитирует Моуринью АФП.
Ответный матч состоится 20 апреля в Манчестере.
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