Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов

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Как сообщает агентство AFP, первые стычки в Лионе были еще за несколько часов до игры — их провоцировали турецкие болельщики, которых приехало в Лион огромное количество. По некоторым данным, фанатам «Бешикташа» было продано более 15 тысяч билетов — то есть турки составили не меньше четверти аудитории, собравшейся на 60-тысячном стадионе «Люмьер».

Массовые выезды турецких болельщиков на еврокубковые матчи являются распространенным действием: так, на встрече Лиги Европы с российским «Локомотивом», который прошел в Москве осенью 2015 года, фанатов «Бешикташа» было не менее шести тысяч — тогда, однако, никаких беспорядков не было и близко. Правда, уже в Киеве, где «Бешикташ» играл с местным «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17, турецкие болельщики вели себя безобразно — жгли пиротехнику, ломали кресла, а до матча дрались на улицах.

Испуганные зрители выбежали на поле лионского стадиона, когда до начала игры оставалось 15 минут. Это случилось после того, как фанаты «Бешикташа» стали бросаться файерами во французских болельщиков, а затем — устроили с ними драку. В побоище, развернувшемся на трибунах, участвовали десятки человек. В ход шли различные подручные предметы — судя по фотографиям мировых агентств, в качестве оружия использовались даже костыли.

Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, в ситуацию вмешался владелец и президент «Лиона» Жан-Мишель Ола. Он взял микрофон, призвал зрителей сохранять спокойствие, а потом направился на фанатский сектор «Лиона», где находился до тех пор, пока службы безопасности клуба не освободили поле от посторонних.

Учитывая напряженную обстановку, встал вопрос о целесообразности проведения игры. Тем не менее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не отменять встречу. Неприятные инциденты, вполне ожидаемо, были и во время матча — так, турецкие фанаты вновь зажгли несколько петард.

Игра в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона», причем оба гола французская команда забила в концовке — на 83-й и 85-й минутах.

Наказание будет суровым

«Бешикташу» и «Лиону», как принимающей стороне, не обеспечившей безопасность, грозят санкции со стороны УЕФА. Особенно серьезно пострадает клуб, чьи фанаты будут признаны инициаторами беспорядков. Установить это несложно — видеоматериалов лионской драки в интернете уже опубликовано множество. Причем на одном из видео отчетливо видно, как болельщики «Бешикташа» атаковали стюардов стадиона.

Наказания в отношении стамбульского клуба, если вина его фанатов будет доказана, могут быть самыми разными — это и запрет на посещение болельщиками команды выездных игр, и проведение домашних матчей без зрителей, и крупный штраф, и дисквалификация. К примеру, в 2014 году УЕФА, отреагировав на беспорядки на матче Лига чемпионов с итальянской «Ромой», повелел российскому ЦСКА провести три домашних встречи без зрителей, а два гостевых матча — с закрытыми гостевыми секторами. И это при том, что инциденты в Риме по масштабам не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло в Лионе. Санкции для ЦСКА тогда были усугублены в связи с очередной демонстрацией фанатами нацистской символики, но, как уже отмечалось выше, болельщики «Бешикташа» ранее уже были замечены в неподобающем поведении (за беспорядки в Киеве турецкий клуб был оштрафован на 60 тысяч евро), соответственно никаких поблажек УЕФА делать не будет.

Когда Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА вынесет решение по матчу «Лион» — «Бешикташ», еще не объявлено. Нельзя исключать, что в виду экстраординарности произошедшего в Лионе, это случится до ответного поединка, который должен состояться в Стамбуле 20 апреля. Жан-Мишель Ола высказал мнение, что проведение стамбульского матча без зрителей станет «единственно верным и справедливым решением».

Опыт Евро-2016 не пригодился

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, групповой этап которого был испорчен фанатскими разборками. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. По словам очевидцев, если бы французские полицейские действовали активнее и жестче, драки, в день игры возникавшие в городе едва ли не каждый час, можно было предотвратить в зародыше. Однако максимум, что смогли сделать марсельские правоохранители — время от времени пускать слезоточивый газ и, когда ситуация уже стала успокаиваться, на площади Старого порта полить фанатов из водомета.