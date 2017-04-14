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14 апреля 2017, 9:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Президент «Лиона» считает, что ответный матч с «Бешикташем» нужно провести без болельщиков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ответная игра ¼ финала футбольной Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» должна пройти при пустых трибунах, это станет единственно верным решением после беспорядков перед первой встречей во Франции. Такое мнение после матча выразил президент и владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола, слова которого приводит AFP.

Драка фанатов Лиона и Бешикташа на трибунах перед матчем команд в четвертьфинале Лиги Европы. Увеличить
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В четверг сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча ¼ финала футбольной Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». На поле стадиона «Люмьер» в Лионе оказалось больше тысячи человек. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа». Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут.

«Проведение ответной встречи при пустых трибунах станет единственно верным и справедливым решением. Я надеюсь, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет все необходимые для этого меры. Я думаю, что мы сможем организовать просмотр матча своим болельщикам на улицах Лиона, но не отправим их на “Бешикташ”. Когда сегодня я увидел толпу со всех сторон, то стало очень страшно, ничего подобного я никогда не видел за 30 лет своей деятельности», — сказал Ола.

Ответная встреча ¼ финала должна пройти 20 апреля на домашней арене «Бешикташа» в Стамбуле.

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Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов

Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Первая встреча ¼ финала Лиги Европы по футболу между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» была омрачена хулиганскими действиями болельщиков: из-за беспорядков игра была задержана на 45 минут.
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