Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча ¼ финала Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.
В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.
Ответная игра состоится 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».
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