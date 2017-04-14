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14 апреля 2017, 1:57 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча ¼ финала Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.

В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.

Ответная игра состоится 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

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