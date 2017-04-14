Беспорядки в Лионе. Что это было
Начало матча ¼ финала Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ» задержалось на 45 минут
из-за того, что на поле в массовом количестве выбежали французские болельщики, которых забросали петардами и различными предметами гости из Стамбула.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок в Лионе изначально был отнесен к числу матчей повышенного риска. Турецкие болельщики, как всем известно, экспансивны, а отношения их страны с Западной Европой сейчас осложнены.
По данным префектуры департамента Рона, ожидалось, что на матч придут примерно 15 тысяч почитателей «Бешикташа», хотя через стамбульский клуб было продано лишь 2800 билетов. Так ведь и в самой Франции турок немало. Только в лионском районе их число оценивается в 130 тысяч. Учитывая нелегальную иммиграцию, вполне вероятно, что оно значительно больше.
После того, как на стадионе «Парк Олимпик Лионнэ» произошли беспорядки, консультант телекомпании Canal+ Пьер Менес привел более внушительную цифру для турецкого контингента, проиллюстрировав ею в твиттере свою жесткую оценку: «Позор организаторам. Продать туркам 25 тысяч мест безответственно». За это известный журналист собрал на своей страничке кучу оскорблений.
Примечательно, что стадион «Лиона» находится в пригороде
В связи с политическими моментами, которые сопутствовали игре, префект департамента
Кроме того, согласно RMC, за несколько часов до игры возле стадиона случилась массовая драка, потребовавшая вмешательства сил правопорядка. Был нанесен ущерб магазину клубной атрибутики «Лиона». Позже драка произошла и на трибуне.
Непосредственно же к задержке стартового свистка привела атака турков «с высоты птичьего полета». Приезжие бомбардировали с верхнего яруса так называемый южный вираж, который оказался как раз под ними.
Президент «Лиона»
Еще одного переноса матча не случилось. Но, право, инцидентов вокруг еврокубков на этой неделе слишком много.
|13.04.2017 22:05
|плей-офф: 1/4 финала
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
|Брюно Женезьо
|Гюнеш Шенол
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|22
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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