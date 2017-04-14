Беспорядки в Лионе. Что это было

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Поединок в Лионе изначально был отнесен к числу матчей повышенного риска. Турецкие болельщики, как всем известно, экспансивны, а отношения их страны с Западной Европой сейчас осложнены.

По данным префектуры департамента Рона, ожидалось, что на матч придут примерно 15 тысяч почитателей «Бешикташа», хотя через стамбульский клуб было продано лишь 2800 билетов. Так ведь и в самой Франции турок немало. Только в лионском районе их число оценивается в 130 тысяч. Учитывая нелегальную иммиграцию, вполне вероятно, что оно значительно больше.

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После того, как на стадионе «Парк Олимпик Лионнэ» произошли беспорядки, консультант телекомпании Canal+ Пьер Менес привел более внушительную цифру для турецкого контингента, проиллюстрировав ею в твиттере свою жесткую оценку: «Позор организаторам. Продать туркам 25 тысяч мест безответственно». За это известный журналист собрал на своей страничке кучу оскорблений.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Honte à l'organisation du match. Vendre 25000 places aux Turcs c'est irresponsable <a href="https://t.co/ROtAe4UPDJ">pic.twitter.com/ROtAe4UPDJ</a></p>— Pierre Ménès (@PierreMenes) <a href="https://twitter.com/PierreMenes/status/852597162437476353">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Примечательно, что стадион «Лиона» находится в пригороде Десин-Шарпье, который прозвали «маленькой Арменией», поскольку это одно из тех мест во Франции, куда устремилась первая волна армянской иммиграции. Чемпион мира 1998 года Юри Джоркаефф, чья мать армянка, рос как раз в Десине.

В связи с политическими моментами, которые сопутствовали игре, префект департамента Анри-Мишель Коме издал декрет, запрещающий болельщикам какую-либо символику, кроме государственной и клубной. А вторничный взрыв в Дортмунде подтолкнул, естественно, к дополнительным мерам безопасности. На стадион командировали шесть специальных полицейских рот вместо обычных для таких случаев двух. Там работали 1500 стюартов, одного из которых, кстати, несмотря на все меры предосторожности, избили турецкие фанаты. Эб этом инциденте сообщил сайт лионской газеты Le Progres, сославшись на фотокорреспондента AFP.

Кроме того, согласно RMC, за несколько часов до игры возле стадиона случилась массовая драка, потребовавшая вмешательства сил правопорядка. Был нанесен ущерб магазину клубной атрибутики «Лиона». Позже драка произошла и на трибуне.

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Непосредственно же к задержке стартового свистка привела атака турков «с высоты птичьего полета». Приезжие бомбардировали с верхнего яруса так называемый южный вираж, который оказался как раз под ними.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас взял микрофон и призвал зрителей к спокойствию, после чего проследовал на южный вираж, где побеседовал с руководителями фанатов. Он оставался там, пока силы безопасности освободили поле от посторонних лиц. Некоторые зрители при этом предпочли не возвращаться на свои места, а убраться со стадиона подобру-поздорову.

Еще одного переноса матча не случилось. Но, право, инцидентов вокруг еврокубков на этой неделе слишком много.