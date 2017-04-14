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14 апреля 2017, 1:20 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Лион» забил 2 мяча за минуту и обыграл «Бешикташ» в первом матче ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Французский «Лион» дома обыграл турецкий «Бешикташ» со счетом 2:1 в первом матче ¼ финала футбольной Лиги Европы.

В составе гостей мяч на 15-й минуте забил Райан Бабель. Форвард забил свой третий гол в нынешнем сезоне Лиги Европы при четырех ударах в створ. Хозяева смогли отыграться чуть больше чем за минуту. Сначала Корентин Толиссо сравнял счет (83), а затем Жереми Морель после ошибки вратаря «Бешикташа» Фабрисио принес команде победу.

Начало матча было задержано на 45 минут из-за поведения болельщиков. За 15 минут до официального начала встречи (22:05 мск) болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов, и выбежали на поле. Всего на газоне оказалось больше тысячи болельщиков хозяев.

Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа», а за несколько часов до игры около арены произошло несколько стычек между турецкими болельщиками и полицией.

Ответная встреча пройдет 20 апреля в Стамбуле.

13.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 2:1 Бешикташ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Гюнеш Шенол
Голы
83′ Корантен Толиссо 8
85′ Жереми Морель 15
49 Райан Бабел (Андерсон Соуза Талиска) 15′
Составы
Антони Лопеш 1
Эмануэль Маммана 4
Муктар Диакаби 5
Жереми Морель 15
Корантен Толиссо 8
67′ Набиль Фекир 18
80′ Матье Вальбуэна 28
Люка Тузар 29
58′ Александр Ляказетт (к) 10
20′ 53′ Рафаэл да Силва 20
74′ Кристоф Жалле 13
52′ Рашид Геззаль 11
Максвел Гнали Корне 27
1 Рамирес Фабрисио Агосто
3 Коррея Клару Адриану
6 Душко Тошич
30 Антониу Марселу 21′
77 Гекхан Генюл
13 Атиба Хатчинсон
94 Андерсон Соуза Талиска
49 Райан Бабел
2 Матей Митрович 64′
20 Неджип Уйсал
15 Езякуп Огузхан (к) 74′
18 Толгай Арслан 83′
23 Тосун Дженк 87′
80 Гекхан Инлер
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
7 Угловые 4
18 Фолы 22
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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