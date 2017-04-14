«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
Первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничейным результатом на стадионе «Констант Ванденсток» в Брюсселе. Обладатель путевки в полуфинал определится через неделю в Манчестере.
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Гости вышли вперед на 37-й минуте. После навеса Антонио Валенсии с правого фланга Маркус Рэшфорд пробил в касание. Голкипер «Андерлехта» Рубен Мартинес отразил мяч перед собой, и набежавший Генрих Мхитарян поразил ворота.
В концовке встречи бельгийский клуб, в 1/16 финала одолевший петербургский «Зенит», сравнял счет. Леандер Дендонкер в высоком прыжке головой переправил мяч в ворота после флангового навеса Ивана Обрадовича.
Испанская «Сельта», в 1/8 финала выбившая из борьбы «Краснодар», дома одолела бельгийский «Генк» со счетом 3:2. Пропустив гол от
В другом матче в рамках четвертьфинальной стадии амстердамский «Аякс» дома переиграл немецкий «Шальке» со счетом 2:0. Оба мяча забил капитан хозяев Дэви Классен. В первом тайме он реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а во втором замкнул прострел Джастина Клюйверта, 17-летнего сына знаменитого голландского нападающего Патрика Клюйверта.
Начало матча между «Лионом» и «Бешикташем» было отложено более чем на час
Игра завершилась волевой победой «Лиона» со счетом 2:1. На 16-й минуте гости вышли вперед после удара Райана Бабела, ранее выступавшего за «Аякс» и «Ливерпуль» и проведшего 43 матча за сборную Голландии. В концовке хозяевам удалось переломить ход встречи. Отличились Корентен Толиссо и Жереми Морель.
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