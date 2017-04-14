«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы

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Гости вышли вперед на 37-й минуте. После навеса Антонио Валенсии с правого фланга Маркус Рэшфорд пробил в касание. Голкипер «Андерлехта» Рубен Мартинес отразил мяч перед собой, и набежавший Генрих Мхитарян поразил ворота.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 13.04.2017, 22:05 1:1 Андерлехт Манчестер Юнайтед

В концовке встречи бельгийский клуб, в 1/16 финала одолевший петербургский «Зенит», сравнял счет. Леандер Дендонкер в высоком прыжке головой переправил мяч в ворота после флангового навеса Ивана Обрадовича.

Испанская «Сельта», в 1/8 финала выбившая из борьбы «Краснодар», дома одолела бельгийский «Генк» со счетом 3:2. Пропустив гол от Жана-Поля Боэтьюса уже на 10-й минуте, хозяева забили к перерыву три мяча подряд. В их составе отличились Пионе Систо, Яго Аспас и Йон Гвидетти. Во втором тайме вышедший на замену Томас Буффель сократил разрыв в счете до минимума.

В другом матче в рамках четвертьфинальной стадии амстердамский «Аякс» дома переиграл немецкий «Шальке» со счетом 2:0. Оба мяча забил капитан хозяев Дэви Классен. В первом тайме он реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а во втором замкнул прострел Джастина Клюйверта, 17-летнего сына знаменитого голландского нападающего Патрика Клюйверта.

Начало матча между «Лионом» и «Бешикташем» было отложено более чем на час из-за беспорядков, спровоцированных турецкими болельщики, которые бросали файеры с верхних ярусов. После этого сотни фанатов «Лиона» выбежали на поле. Полийцеским удалось в предельно сжатые сроки проводить болельщиков обратно на трибуны. Инспектор матча принял решение не переносить встречу.

Игра завершилась волевой победой «Лиона» со счетом 2:1. На 16-й минуте гости вышли вперед после удара Райана Бабела, ранее выступавшего за «Аякс» и «Ливерпуль» и проведшего 43 матча за сборную Голландии. В концовке хозяевам удалось переломить ход встречи. Отличились Корентен Толиссо и Жереми Морель.