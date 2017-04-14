Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29423654/
14 апреля 2017, 0:50 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничейным результатом на стадионе «Констант Ванденсток» в Брюсселе. Обладатель путевки в полуфинал определится через неделю в Манчестере.

Андерлехт и Манчестер Юнайтед сыграли вничью в Брюсселе в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 1:1. Ответная встреча состоится 20 апреля в Англии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гости вышли вперед на 37-й минуте. После навеса Антонио Валенсии с правого фланга Маркус Рэшфорд пробил в касание. Голкипер «Андерлехта» Рубен Мартинес отразил мяч перед собой, и набежавший Генрих Мхитарян поразил ворота.

В концовке встречи бельгийский клуб, в 1/16 финала одолевший петербургский «Зенит», сравнял счет. Леандер Дендонкер в высоком прыжке головой переправил мяч в ворота после флангового навеса Ивана Обрадовича.

Испанская «Сельта», в 1/8 финала выбившая из борьбы «Краснодар», дома одолела бельгийский «Генк» со счетом 3:2. Пропустив гол от Жана-Поля Боэтьюса уже на 10-й минуте, хозяева забили к перерыву три мяча подряд. В их составе отличились Пионе Систо, Яго Аспас и Йон Гвидетти. Во втором тайме вышедший на замену Томас Буффель сократил разрыв в счете до минимума.

В другом матче в рамках четвертьфинальной стадии амстердамский «Аякс» дома переиграл немецкий «Шальке» со счетом 2:0. Оба мяча забил капитан хозяев Дэви Классен. В первом тайме он реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а во втором замкнул прострел Джастина Клюйверта, 17-летнего сына знаменитого голландского нападающего Патрика Клюйверта.

Начало матча между «Лионом» и «Бешикташем» было отложено более чем на час из-за беспорядков, спровоцированных турецкими болельщики, которые бросали файеры с верхних ярусов. После этого сотни фанатов «Лиона» выбежали на поле. Полийцеским удалось в предельно сжатые сроки проводить болельщиков обратно на трибуны. Инспектор матча принял решение не переносить встречу.

Игра завершилась волевой победой «Лиона» со счетом 2:1. На 16-й минуте гости вышли вперед после удара Райана Бабела, ранее выступавшего за «Аякс» и «Ливерпуль» и проведшего 43 матча за сборную Голландии. В концовке хозяевам удалось переломить ход встречи. Отличились Корентен Толиссо и Жереми Морель.

Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Генк
Новости Матчи Состав Статистика
Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Аякс
Новости Матчи Состав Статистика
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» со счетом 1:1 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
Еще 7 новостей  Все новости
07 апреля

Два россиянина номинированы на премию лучшему молодому футболисту Европы

Дизайн формы российских олимпийцев утвердят в конце апреля

Олимпийская чемпионка Рио провалила допинг-тест