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14 апреля 2017, 0:23 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» со счетом 1:1 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Генрих Мхитарян забил четвертый гол в последних четырех гостевых матчах турнира. Увеличить
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В составе гостей мяч на 37-й минуте забил Генрих Мхитарян. Для армянского полузащитника этот гол стал четвертым в последних четырех гостевых матчах турнира. У хозяев отличился Леандер Дендонкер (86).

Ответный матч пройдет 20 апреля в Манчестере. Победитель Лиги Европы получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18.

13.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Рене Вайлер Жозе Моуринью
Голы
86′ Леандер Дендокер (И. Обрадович) 32
22 Генрих Мхитарян 37′
Составы
Рубен Мартинес 30
Деннис Аппиа 12
67′ Иван Обрадович 37
Серинь Мбодж 4
Брам Найтинк 14
Фрэнк Ачеампонг 18
Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендокер 32
58′ Массимо Бруно 10
Александру Кипчу 11
65′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
75′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
5 Маркос Рохо
6 Поль Погба
9 Златан Ибрагимович
16 Майкл Кэррик (к) 47′
35 Джесси Лингард 63′
11 Антони Марсьяль
22 Генрих Мхитарян 90′ 24′
24 Тимоти Фосу-Менса 90+2′
39 Маркус Рэшфорд 75′
27 Маруан Феллаини
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
17 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

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