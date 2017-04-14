«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничейным результатом на стадионе «Констант Ванденсток» в Брюсселе. Обладатель путевки в полуфинал определится через неделю в Манчестере.