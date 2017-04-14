«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» со счетом 1:1 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
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В составе гостей мяч на 37-й минуте забил Генрих Мхитарян. Для армянского полузащитника этот гол стал четвертым в последних четырех гостевых матчах турнира. У хозяев отличился Леандер Дендонкер (86).
Ответный матч пройдет 20 апреля в Манчестере. Победитель Лиги Европы получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18.
|13.04.2017 22:05
|плей-офф: 1/4 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Андерлехт
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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