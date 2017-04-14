«Аякс» победил «Шальке» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб «Аякс» на своем поле победил германский «Шальке» со счетом 2:0 в первом матче ¼ финала Лиги Европы.
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Оба мяча забил полузащитник Дэви Классен, отличившись на 23-й (с пенальти) и 52-й минутах. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
В другом матче четвертьфинала испанская «Сельта» дома обыграла бельгийский «Генк» со счетом 3:2.
Ответные встречи ¼ финала Лиги Европы пройдут 20 апреля.
Главные тренеры
|Петер Бос
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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