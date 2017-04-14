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14 апреля 2017, 0:20 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Аякс» победил «Шальке» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб «Аякс» на своем поле победил германский «Шальке» со счетом 2:0 в первом матче ¼ финала Лиги Европы.

Голландский клуб победил со счетом 2:0 встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Увеличить
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Оба мяча забил полузащитник Дэви Классен, отличившись на 23-й (с пенальти) и 52-й минутах. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В другом матче четвертьфинала испанская «Сельта» дома обыграла бельгийский «Генк» со счетом 3:2.

Ответные встречи ¼ финала Лиги Европы пройдут 20 апреля.

13.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Amsterdam ArenA
Аякс 2:0 Шальке-04
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Петер Бос Маркус Вайнцирль
Голы
23′ Дави Классен 10
52′ Дави Классен (Дж. Клюйверт) 10
Составы
Андре Онана 24
Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Ник Фиргефер 26
49′ Дави Классен (к) 10
Амин Юнес 11
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
45′ Дэйли Синкгравен 8
Маттейс де Лигт 36
87′ Донни ван де Бек 30
Френки де Йонг 21
74′ Джастин Клюйверт 45
89′ Давид Нерес 77
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес (к)
20 Тило Керер 87′
31 Матия Настасич
8 Леон Горецка
10 Набиль Бенталеб
15 Деннис Аого
19 Гвидо Бургшталлер
18 Даниэль Калиджури 83′
11 Евгений Коноплянка
7 Макс Майер 59′
17 Бенжамен Стамбули 89′
21 Алессандро Шепф 71′
25 Клас-Ян Хюнтелар
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
11 Угловые 1
13 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Аякс
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Сельта
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Генк
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