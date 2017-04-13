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13 апреля 2017, 22:33 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Болельщики выбежали на поле перед началом первого матча четвертьфинала футбольной Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем». На поле стадиона «Люмьер» в Лионе оказалось больше тысячи человек.

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Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа».

AFP также отмечает, что за несколько часов до игры около арены произошло несколько стычек между турецкими болельщиками и полицией, а матчу изначально был присвоен наивысший уровень опасности (4 из 4).. Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут — стартовый свисток раздался в 22:51 мск.

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13 апреля

Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе

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