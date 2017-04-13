Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... <a href="https://twitter.com/hashtag/OLBES?src=hash">#OLBES</a> <a href="https://t.co/xShgpC5HRR">pic.twitter.com/xShgpC5HRR</a></p>— Olympique Lyonnais (@OL) <a href="https://twitter.com/OL/status/852595978943254528">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов «Бешикташа».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Beşiktaş'lı taraftarlar ile Lyon'lu taraftarlar arasında kavga. <a href="https://t.co/0rCbESu8MA">pic.twitter.com/0rCbESu8MA</a></p>— Buzz Spor (@buzzspor) <a href="https://twitter.com/buzzspor/status/852599636569317376">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

AFP также отмечает, что за несколько часов до игры около арены произошло несколько стычек между турецкими болельщиками и полицией, а матчу изначально был присвоен наивысший уровень опасности (4 из 4).. Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут — стартовый свисток раздался в 22:51 мск.