Задержанный в связи со взрывами в Дортмунде оказался 26-летним уроженцем Ирака

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры, подозреваемый состоит в «Исламском государстве» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и прибыл в Германию в прошлом году из Турции.



Сообщается, что в Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.



В заявлении прокуратуры Германии говорится, что доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей ещё на 24 часа.



В результате взрывов около автобуса «Боруссии» перед матчем с «Монако» в Лиге чемпионов пострадал защитник дортмундской команды Марк Бартра, повредивший руку. Игра была перенесена на один день и закончилась победой «Монако» со счётом 3:2.