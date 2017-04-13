Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29421557/
13 апреля 2017, 20:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Задержанный в связи со взрывами в Дортмунде оказался 26-летним уроженцем Ирака

Мужчина, которого задержали в Дортмунде после взрывов около автобуса «Боруссии», оказался 26-летним уроженцем Ирака.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры, подозреваемый состоит в «Исламском государстве» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и прибыл в Германию в прошлом году из Турции.

Сообщается, что в Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.

В заявлении прокуратуры Германии говорится, что доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей ещё на 24 часа.

В результате взрывов около автобуса «Боруссии» перед матчем с «Монако» в Лиге чемпионов пострадал защитник дортмундской команды Марк Бартра, повредивший руку. Игра была перенесена на один день и закончилась победой «Монако» со счётом 3:2.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!