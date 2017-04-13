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13 апреля 2017, 19:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Перес вручил Роналду памятную футболку в честь 100 голов в еврокубках

Президент «Реала» Флорентино Перес вручил форварду Криштиану Роналду памятную футболку в честь его 100-го гола в еврокубках, который он забил в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось покорить эту отметку. Его ближайший преследователь — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 забитых мячей.

«Для меня большая честь забить сотню голов в еврокубках. Вчера был особенный день, закончившийся крайне важной победой. Хочу поблагодарить “Реал” и партнёров по команде за возможность построить невероятную карьеру в этом клубе.

Когда я начал забивать в Лиге чемпионов, то никогда не думал, что стану рекордсменом. Когда “Бавария” не забила пенальти, я понял, что второй тайм будет нашим. Я сделал дубль, но принести нам победу мог кто-то другой», — цитирует Роналду сайт «Реала».

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