Перес вручил Роналду памятную футболку в честь 100 голов в еврокубках

Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось покорить эту отметку. Его ближайший преследователь — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 забитых мячей.



«Для меня большая честь забить сотню голов в еврокубках. Вчера был особенный день, закончившийся крайне важной победой. Хочу поблагодарить “Реал” и партнёров по команде за возможность построить невероятную карьеру в этом клубе.



Когда я начал забивать в Лиге чемпионов, то никогда не думал, что стану рекордсменом. Когда “Бавария” не забила пенальти, я понял, что второй тайм будет нашим. Я сделал дубль, но принести нам победу мог кто-то другой», — цитирует Роналду сайт «Реала».