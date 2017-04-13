Лучше шоу, чем его имитация. Почему «Матч ТВ» не прав
Обозреватель «Советского спорта» отвечает Павлу Лысенкову: зрителю нужно качественное спортивное зрелище.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В принципе, ответ на вопрос, что показывать и что смотреть, решается очень просто: весь спорт на ТВ должен быть платным. Есть платный канал, где показывают хоккей — смотри. Есть платный канал, где показывают футбол — смотри. Нет конфликта.
Для меня очевидно, что делая выбор между качественным европейским футболом, до которого, увы, нам пока еще тянуться и тянуться (мы не играем на этих стадиях еврокубков, поэтому вряд ли
Мы заканчиваем хоккейный турнир, по сути, посреди сезона — чтобы участвовать во второсортном чемпионате мира, куда не приезжают сильнейшие хоккеисты планеты. Зачем мне смотреть на это подобие шоу? А Лига чемпионов — это высокотехнологичное зрелище, глядя на которое мальчишки будут выходить во двор с мячом, а не с гаджетами.
Зачем мне сетовать, сколько русских играют за «Баварию» и «Реал»? Может, показывая мальчишкам больше именно такого футбола, мы и вырастим будущих звезд, которым нынешние звезды еврофутбола в подметки годиться не будут?
Опыт тех стран, где спорт давно стал качественным и высокооборотным бизнесом, показывает, что телевизионщики и организаторы соревнований должны уметь взаимодействовать. Одни подсказывают другим, во сколько правильнее начинать матчи, к примеру. Потому что они не рассказывают о рейтингах, а зарабатывают на них.
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