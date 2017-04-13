Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29417396/
13 апреля 2017, 14:41 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Лестер» вместе с УЕФА начал расследование беспорядков в Мадриде

«Лестер» начал работу с УЕФА и властями Мадрида, чтобы установить всю суть стычек фанатов английского клуба с испанской полицией.

Вчера появилась информация, что 8 английских болельщиков задержаны в Испании после столкновений с полицией, а английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин. Позже в интернете появилось видео, на котором фанаты скандируют в адрес работников правоохранительных органов: «Испанские ублюдки! Гибралтар наш!».

«Мы работаем с УЕФА и местными властями, чтобы установить полные факты того, что произошло вчера, а также причины подобной реакции полиции», — приводит BBC слова пресс-секретаря «Лестера».

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной