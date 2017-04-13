«Лестер» вместе с УЕФА начал расследование беспорядков в Мадриде
«Лестер» начал работу с УЕФА и властями Мадрида, чтобы установить всю суть стычек фанатов английского клуба с испанской полицией.
Вчера появилась информация, что 8 английских болельщиков задержаны в Испании после столкновений с полицией, а английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин. Позже в интернете появилось видео, на котором фанаты скандируют в адрес работников правоохранительных органов: «Испанские ублюдки! Гибралтар наш!».
«Мы работаем с УЕФА и местными властями, чтобы установить полные факты того, что произошло вчера, а также причины подобной реакции полиции», — приводит BBC слова
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