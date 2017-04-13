Пять игроков «Ювентуса» включены в команду недели Лиги чемпионов
Сразу пять футболистов «Ювентуса» были включены в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.
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«Старая синьора» в Турине обыграла «Барселону» — 3:0.
Ознакомиться с командой недели можно ниже.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус);
Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба — «Атлетико), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все — «Ювентус»);
Полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе («Монако»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»).
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