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13 апреля 2017, 14:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Пять игроков «Ювентуса» включены в команду недели Лиги чемпионов

Сразу пять футболистов «Ювентуса» были включены в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.

Болельщики Ювентуса перед началом игры с Барселоной. Увеличить
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© Reuters

«Старая синьора» в Турине обыграла «Барселону» — 3:0.

Ознакомиться с командой недели можно ниже.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус);
Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба — «Атлетико), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все — «Ювентус»);
Полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе («Монако»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»).

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