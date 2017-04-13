Карасев сохранил Европу для России

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«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» — (Начало всех матчей в 22:05 мск).

Бельгийский клуб, успевший дважды по ходу еврокубкового сезона сыграть с командами из России, теперь попал на английского гранда.

Путь «Андерлехта» в Лиге чемпионов, благодаря усилиям Курбана Бердыева, получился очень коротким. В третьем раунде летней квалификации бельгийцы встречались с «Ростовом». Выездной поединок для пурпурно-белых завершился вничью (2:2), а на родном стадионе они уступили (0:)2.

В Лиге Европы дела у «Андерлехта» пошли значительно лучше. Сначала дружина Рене Вайлера разгромила румынский «Стяуа» в раунде плей-офф, затем вышла в 1/16 финала, опередив в группе немецкий «Майнц» и азербайджанскую «Габалу» и уступив первую строчку французскому «Сент-Этьену».

В феврале после домашней победы (2:0) и гостевого поражения (1:3) бельгийцы, за счет гола на выезде, неожиданно выбили из турнира питерский «Зенит». В следующем раунде от брюссельской команды пострадал кипрский АПОЭЛ. Обе встречи завершились победой «Андерлехта» со счетом 1:0.

После пятого места в прошлогоднем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» был вынужден начать свой еврокубковый сезон лишь с Лиги Европы.

На групповом этапе «красные дьяволы» финишировали лишь вторыми, опередив украинскую «Зарю» и голландский «Фейеноорд» и пропустив вперед турецкий «Фенербахче». В плей-офф от команды Жозе Моуринью пострадали «Сент-Этьенн» и «Ростов».

Наставник «МЮ» не раз говорил, что клуб ставит перед собой цель выиграть турнир, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов.

Учитывая, что манчестерцы в АПЛ пока находятся лишь на пятой позиции, отобраться туда через Лигу Европы для них будет, возможно, даже проще.

Главной надеждой «Андерлехта» в предстоящем противостоянии станет его 19-летний капитан Юри Тилеманс. Несмотря на столь юный возраст, полузащитник успел сыграть за команду 128 матчей и забить 25 мячей.

В борьбу за бельгийца уже включились сильнейшие клубы мира. По информации различных СМИ, футболистом интересовались «Ливерпуль», «Эвертон», «Челси» и «ПСЖ». Однако фаворитом является «Монако».

Но до конца сезона Тилеманс в любом случае будет играть за «Андерлехт» и, возможно, доставит немало проблем грозному сопернику по четвертьфиналу Лиги Европы.

За «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче из-за проблем с лодыжкой не сыграет нападающий Уэйн Руни.

«Он испытывает неприятные ощущения и еще не готов. Посмотрим, что будет в выходные», — заявил Моуринью.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0:1 — поражение «Андерлехта».

«Аякс» — «Шальке-04».

После поражений «Ростова» и «Сельты» в 1/8 финала Лиги Европы турнир лишился российских команд. Однако полностью страна своего представительства не потеряла.

Главным арбитром встречи между голландским «Аяксом» и немецким «Шальке» назначен Сергей Карасев, которому помогут его соотечественники.

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. За воротами отработают Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвертый рефери — Игорь Демешко.

В нынешнем еврокубковом сезоне Карасев работал на четырех матчах Лиги чемпионов, включая ответную игру 1/8 финала между «Атлетико» и «Байером» (0:0), но ни разу не получал назначения в Лигу Европы.

Суммарно россиянин показал 13 желтых карточек и дважды давал командам пробить пенальти.

По мнению букмекеров, в следующий раунд больше шансов выйти у немцев, однако фаворитом первого матча с небольшим преимуществом является «Аякс».

Свой путь в Лиге чемпионов, после победы над греческим клубом ПАОК, голландцы закончили на «Ростове», потерпев в России чувствительное поражение со счетом 1:4.

В групповом этапе Лиги Европы «Аякс» был одной из самых стабильных команд турнира — на счету клуба четыре победы и две ничьих в шести матчах. Позади остались испанская «Сельта», бельгийский «Стандард» и греческий «Панатинаикос».

В плей-офф «Аякс» выбивал из турнира не самых сильных соперников — польскую «Легию» и датский «Копенгаген».

«Шальке» начал сразу в Лиге Европы. В групповом этапе немцы расправились с российским «Краснодаром», французской «Ниццой» и австрийским «Зальцбургом», одержав пять побед в шести матчах. В 1/16 финала «горняки» одолели ПАОК, а в 1/8 — менхенгладбахскую «Боруссию».

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

«Лион» — «Бешикташ».

Оба клуба начинали свой путь в Лиге чемпионов и попали в турнир рангом ниже, заняв третьи места в групповом этапе.

В плей-офф Лиги Европы «Лион» начал весенний поход с разгрома испанского «Вильярреала». Команда, за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, уступила французам с общим счетом 1:11. В 1/8 финала «Лион» одолел итальянскую «Рому».

«Бешикташ» на пути в четвертьфинал Лиги Европы оказался сильнее израильского «Хапоэля» и греческого «Олимпиакоса».

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир перед матчем с «Бешикташем» заявил, что его клуб может побороться за победу в турнире.

«В первом матче в гостях играют они. То есть нам придется большую часть работы проделать на своем поле, чтобы потом отправиться на выезд и оформить путевку в следующую стадию. Точно знаю, что атмосфера в гостевом матче будет потрясающей. Посмотрим, как все сложится на поле.

Не знаю, кого можно назвать фаворитом, но мы на самом деле в очень хорошей форме, что здорово. У нас достаточно молодая команда. В Лиге Европы осталось несколько очень сильных клубов, что-то особенное есть и в нас, и это хорошо.

У нас много хороших игроков атакующего плана, хороших защитников, хавбеков и вратарей. Нужно продолжать в том же духе и хорошо сыграть против «Бешикташа», чтобы выйти в полуфинал. Ну, а дальше — почему бы не выйти в финал и победить? — цитирует Фекира пресс-служба УЕФА.

Немного увеличивает шансы французов возможное отсутствие полузащитника «Бешикташа» Рикардо Куарежмы, который, скорее всего, не сыграет в матче ¼ финала Лиги Европы против «Лиона», утверждает Hürriyet.

Медицинский персонал стамбульского клуба решил, что слишком рискованно выпускать на поле игрока, который в минувшие выходные получил микроповреждение во встрече чемпионата Турции.

Прогноз «Газеты.Ru»: 1:0 — победа «Лиона».

«Сельта» — «Генк».

На первый взгляд это противостояние может показаться наименее интересным среди всех четвертьфиналов Лиги Европы. Однако здесь есть одна большая интрига.

По результатам этой дуэли пополнится список команд, которые раньше никогда не выходили в полуфинал европейских клубных турниров — ни «Сельта», ни «Генк» еще ни разу не забирались так высоко.

В текущем розыгрыше плей-офф от испанского клуба пострадали «Шахтер» и «Краснодар», а «Генк» обыграл в 1/16 финала румынскую «Астру», а в 1/8 финала — футболистов «Гента».

По мнению букмекеров, больше шансов достичь исторического успеха у «Сельты». Коэффициент на выход испанцев в полуфинал Лиги Европы составляет всего-навсего 1.35. В то время как вероятность на успех бельгийцев, по мнению специалистов, три к одному.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2:0 — победа «Сельты».