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13 апреля 2017, 14:25 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Касемиро не смог вернуться с «Реалом» в Испанию из-за допинг-теста

Делегация мадридского «Реала» вернулась в Испанию после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» не в полном составе, сообщает AS.

На борту самолёта, вылетевшего из Мюнхена в Мадрид, не было полузащитника Карлоса Касемиро. Бразильский футболист задержался, поскольку проходил допинг-тест. В результате команда улетела без него, а он остался в Мюнхене и вернётся в Мадрид чуть позже.

«Реал» выиграл у немецкого гранда со счётом 2:1. Ответная игра между этими командами состоится 18 апреля.

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