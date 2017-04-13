Мбаппе, Дибала, Роналду и Гризманн претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Среди номинантов оказались Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Криштиану Роналду («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).



В матче «Ювентус» — «Барселона» (3:0) Пауло Дибала отметился дублем. Два мяча забил и Килиан Мбаппе во встрече «Боруссия» Д — «Монако» (2:3). Криштиану Роналду в матче «Бавария» — «Реал» (1:2) также записал на свой счёт два гола, а Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче «Атлетико» — «Лестер Сити» (1:0).