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13 апреля 2017, 14:21 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мбаппе, Дибала, Роналду и Гризманн претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Четыре нападающих претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Среди номинантов оказались Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Криштиану Роналду («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

В матче «Ювентус» — «Барселона» (3:0) Пауло Дибала отметился дублем. Два мяча забил и Килиан Мбаппе во встрече «Боруссия» Д — «Монако» (2:3). Криштиану Роналду в матче «Бавария» — «Реал» (1:2) также записал на свой счёт два гола, а Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче «Атлетико» — «Лестер Сити» (1:0).
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