Жозе Моуринью: «МЮ» отдаст все силы ради победы в Лиге Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает на победу в Лиге Европы.
Сегодня английская команда в первом матче ¼ финала турнира сыграет с «Андерлехтом».
— «Андерлехт» — хорошая команда и имеет свой стиль игры, адаптированный к способностям своих игроков, — цитирует
Честно говоря, я испытываю особые чувства в Лиге Европы. Это турнир, который мы можем выиграть. «Манчестер Юнайтед» намерен отдать все силы, как в чемпионате Англии, так и в Европе.
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