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13 апреля 2017, 12:31 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: «МЮ» отдаст все силы ради победы в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает на победу в Лиге Европы.

Сегодня английская команда в первом матче ¼ финала турнира сыграет с «Андерлехтом».

— «Андерлехт» — хорошая команда и имеет свой стиль игры, адаптированный к способностям своих игроков, — цитирует пресс-служба клуба Моуринью. — Они хорошо играют и имеют талантливых игроков. Думаю, нам необходимо показать свой лучший уровень игры. У нас есть второй матч, но уже в этот четверг важно сыграть хорошо, чтобы не ставить себя в трудное положение. На данной стадии турнира любая команда чувствует, что способна побеждать. Мотивация высока у всех.

Честно говоря, я испытываю особые чувства в Лиге Европы. Это турнир, который мы можем выиграть. «Манчестер Юнайтед» намерен отдать все силы, как в чемпионате Англии, так и в Европе.

Манчестер Юнайтед
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